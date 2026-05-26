به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در نشست بررسی مشکلات حوزه آب شهرستان محلات با اشاره به طرح «گواهی صرفه‌جویی آب» گفت: هر سرمایه‌گذاری که در کاهش هدررفت یا اصلاح مصرف ورود کند، می‌تواند از درصدی از آب صرفه‌جویی شده بهره‌مند شود.

یزدان رضایی افزود: این روش در قالب قوانین جدید بودجه و با همکاری مجلس پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر نیرو از به‌روزرسانی حریم منابع آبی شهرستان محلات شامل سرچشمه‌ها، چشمه آب گرم و مسیر‌های آبی خبر داد و گفت: مطالعات تکمیل و ابلاغ می‌شود و خود مردم بهترین ناظر اجرا خواهند بود.

او در خصوص طرح‌های ناتمام فاضلاب محلات ابراز داشت: اگرچه ردیف بودجه فاضلاب این شهرستان حذف شده، اما با استفاده از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در آب‌های غیرمتعارف و ظرفیت معادن و صنایع شهرستان، می‌توان اجزای باقیمانده را تکمیل کرد.

رضایی افزود: آب هرگز مانعی برای توسعه شهرستان محلات نخواهد بود. با همین منابع اندک باقیمانده، هم می‌توانیم توسعه را پیش ببریم و هم بدهی تاریخی خود را به سفره‌های آب زیرزمینی جبران کنیم.