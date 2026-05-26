معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو؛
صرفهجویی در مایه حیات با اجرای طرح «گواهی صرفهجویی آب»
در طرح «گواهی صرفهجویی آب» هر سرمایهگذاری که در کاهش هدررفت یا اصلاح مصرف ورود کند، میتواند از درصدی از آب صرفهجویی شده بهرهمند شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در نشست بررسی مشکلات حوزه آب شهرستان محلات با اشاره به طرح «گواهی صرفهجویی آب» گفت: هر سرمایهگذاری که در کاهش هدررفت یا اصلاح مصرف ورود کند، میتواند از درصدی از آب صرفهجویی شده بهرهمند شود.
یزدان رضایی افزود: این روش در قالب قوانین جدید بودجه و با همکاری مجلس پیشبینی شده است.
معاون وزیر نیرو از بهروزرسانی حریم منابع آبی شهرستان محلات شامل سرچشمهها، چشمه آب گرم و مسیرهای آبی خبر داد و گفت: مطالعات تکمیل و ابلاغ میشود و خود مردم بهترین ناظر اجرا خواهند بود.
او در خصوص طرحهای ناتمام فاضلاب محلات ابراز داشت: اگرچه ردیف بودجه فاضلاب این شهرستان حذف شده، اما با استفاده از مشوقهای سرمایهگذاری در آبهای غیرمتعارف و ظرفیت معادن و صنایع شهرستان، میتوان اجزای باقیمانده را تکمیل کرد.
رضایی افزود: آب هرگز مانعی برای توسعه شهرستان محلات نخواهد بود. با همین منابع اندک باقیمانده، هم میتوانیم توسعه را پیش ببریم و هم بدهی تاریخی خود را به سفرههای آب زیرزمینی جبران کنیم.