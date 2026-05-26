

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: به دنبال شکستگی ناگهانی خط انتقال اصلی چالوس به علت شرایط جغرافیایی منطقه و قدمت بالای خطوط آبرسانی، تیم‌های واکنش سریع از همان دقایق بروز حادثه در ساعت ۱۶ دیروز دوشنبه بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات ترمیم را به صورت اضطراری آغاز کردند.

بهزاد برارزاده افزود: با وجود دشواری‌های فنی و ابعاد حادثه، گروه‌های عملیاتی بدون وقفه و با استقرار در محل، تمام ساعات شب گذشته را به فعالیت مشغول بوده و هم‌اکنون با طلوع صبح، عملیات اصلاح و بازسازی به پایان رسیده است.

او ادامه داد: این تلاش شبانه‌روزی با هدف به حداقل رساندن زمان قطعی و تسریع در اتصال مجدد شبکه توزیع آب صورت گرفت و با پایان یافتن مراحل بازسازی لوله، فرآیند آبگیری آغاز شده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: با توجه به تخلیه کامل شبکه توزیع، رسیدن آب به فشار مطلوب در تمامی نقاط زمان بر خواهد بود که پیش بینی می‌شود تا ساعاتی دیگر جریان آب در منازل مشترکین به حالت پایدار برگردد.

برارزاده ضمن عذر خواهی از مشکل به وجود آمده و قدردانی از صبوری و همراهی همیشگی مشترکین گفت: تیم‌های اجرایی تا زمان پایداری کامل شبکه و اطمینان از جریان آب در منازل مشترکین، صحنه عملیات را ترک نخواهند کرد.



او ادامه داد: ۱۰ دستگاه تانکر سیار آماده آبرسانی به ساکنان این مناطق است و مشترکین می‌توانند با شماره‌های ۱۲۲ و ۵۲۱۴۹۳۸۱ و ۵۲۱۴۹۲۷۱ تماس بگیرند.



با اتمام این عملیات، قطعی و افت فشار آب در مناطق شهری دوستگر، دارمیشکلا، شمال‌آباد، پالوجده، خیابان‌های شکرالهی، گلسرخی و ۱۷ شهریور و روستا‌های بخش مرکزی شامل سینوا، سینوا چشمه، طلاجو، شهرآرا، دارکلا علیا، علی‌آباد، تازه‌آباد، خرمنه سفلی و علیا، تجن‌کلای سفلی و علیا، مهدی‌آباد و عرب‌خیل به تدریج بر طرف خواهد شد.