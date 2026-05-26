پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگهای تحمیلی اظهار داشت: جامعه پزشکی بهویژه در خوزستان، طی مقاطع حساس تاریخی از جمله جنگهای تحمیلی اول تا سوم، همواره در خط مقدم خدمترسانی و فداکاری حضور داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در آیین تجلیل از جامعه پزشکی و کادر درمان جنگهای تحمیلی دوم و سوم خوزستان اظهار داشت: ایثارگری کادر درمان در تمامی شرایط دشوار، حتی در مواجهه با دشمن، نشاندهنده تعهد و جانفشانی آنان است.
وی افزود: پس از اعلام آتشبس، آمادگی ۱۰۰ درصدی حفظ شد، چرا که هیچ اعتمادی به دشمن جنایتکار وجود نداشت.
موالیزاده با اشاره به اینکه ملتها توسط رهبران خود هدایت میشوند، گفت: رهبر حکیم انقلاب با شهادت ماندگار شد و این شهادت، همچون سید و سالار شهیدان، هنگامهای عظیم آفرید و باعث شد ایران عزیز با تاریخی سترگ، در جهان قد بکشد.
استاندار خوزستان ادامه داد: ایران امروز با ایران ۹۰ روز پیش متفاوت است و مستکبران جهان همچون آمریکا و اسرائیل نیز به دلیل توهم ناشی از قدرت منهای ایمان، دچار تغییر شدهاند؛ توهمی که صدام داشت، اکنون در ترامپ و نتانیاهو نیز دیده میشود.
وی با تاکید بر اینکه اکنون ۲ جهانبینی و مکتب متفاوت حق و باطل در مقابل هم صف کشیدهاند اضافه کرد: رزمندگان سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، سربازان گمنام امام زمان (عج) و عموم مردم ایران، سه ماه است که در عرصههای مختلف با اقتدار در مقابل باطل ایستادهاند.
موالیزاده خاطرنشان کرد: خداوند را شاکریم که در سرزمین ایران با چنین مردم، فرهنگ و رهبرانی نستوه زندگی میکنیم و تا زمانی که این فرهنگ ایثار و مقاومت در کشور وجود دارد، ملت ایران شکستناپذیر خواهد بود. دشمنان در این مصاف شکست خواهند خورد؛ این وعده الهی است و به لطف پروردگار، پیروز میدان خواهیم بود.
آیین تجلیل از جامعه پزشکی و کادر درمان جنگهای تحمیلی دوم و سوم به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و در پایان از تلاشهای جمعی از کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجلیل به عمل آمد.