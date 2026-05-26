به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل شهید حمیدرضا طیطو ، با خانواده معزز این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عباسعلی رضایی در این دیدار با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل و قدسی والدین شهدا در نظام اسلامی، اظهار داشت:

والدین معزز شهدا، اسوه‌های بی‌تکرار صبر و استقامت و پرچمداران عزت و شرف این مرز و بوم هستند. اگر امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و صلابت ایستاده است، مدیون ایثار والدینی است که با قلبی مطمئن و ایمانی راسخ، پاره تن خود را در راه اعتلای حق و دفاع از میهن فدا کردند.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در ادامه افزود: «والدین شهدا نه تنها ذخایر معنوی نظام، بلکه چراغ راه هدایت و مایه برکت جامعه هستند. تکریم و تعظیم در برابر این عزیزان، وظیفه‌ای اخلاقی و ملی است؛ چرا که صبر جمیل آنان در فراق فرزند، استمرار همان حماسه حسینی است که ریشه‌های انقلاب ما را آبیاری نموده است.»

در پایان این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح سپاس، از ایستادگی و منش والای خانواده شهید حمیدرضا طیطو تجلیل کرد و بر پیگیری مستمر امور و خدمت‌رسانی شایسته به این خانواده‌های گرانقدر تاکید ورزید.