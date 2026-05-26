مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: ۳۷ گروه تخصصی برای نظارت بر ذبح دام در عید قربان تشکیل شده که شامل ۱۴ گروه ثابت و ۲۳ گروه سیار در سطح استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد حسن رهنما گفت: در این طرح، ۱۰ دامپزشک، ۳۳ بازرس مخصوص گوشت و ۱۲ ناظر شرعی وظیفه نظارت بر ذبح دامها را بر عهده دارند. این خدمات در تمام کشتارگاهها و مراکز تعیین شده بهصورت کاملاً رایگان هم در بخش نظارت بهداشتی و هم شرعی ارائه میشود.
وی با تأکید بر خودداری از کشتار غیرمجاز در معابر و کوچهها، نسبت به خطر شیوع بیماریهای خطرناک هشدار داد و افزود: یکی از بیماریهای بسیار مهلک و خطرناکی که بهویژه در فصل گرما نگران آن هستیم، بیماری «سیسیاچاف» یا همان تب کریمه کنگو است.
رهنما گفت: از مردم میخواهیم نذورات خود را در مراکز تحت نظارت ذبح کنند. همچنین یک توصیه حیاتی این است که لاشه دام ذبح شده حتماً به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال (نه فریزر) نگهداری شود. این فرایند باعث انجام فعل و انفعالات شیمیایی در گوشت شده که منجر به از بین رفتن ویروسهای احتمالی و سلامت کامل گوشت میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان همچنین بر استفاده از تجهیزات حفاظتی تأکید کرد و گفت: شهروندان هنگام قطعهبندی گوشت حتماً از دستکش استفاده کنند و از تماس مستقیم پوست با خونابه و گوشت گرم جداً خودداری نمایند تا سلامت آنها به خطر نیفتد.