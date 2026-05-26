به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،طبق اعلام باشگاه استقلال خوزستان، این مجوز روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ و پس از تکمیل مدارک و پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی صادر شده است. آبی‌پوشان دیار کارون در مسیر دریافت این مجوز، باید استاندارد‌های مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا را در بخش‌های مختلف رعایت می‌کردند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این فرآیند، حل‌وفصل پرونده‌های مالی و حقوقی باشگاه بود. استقلال خوزستان طی روز‌های گذشته ابتدا از تسویه بدهی ۱۹۷ میلیارد ریالی به سازمان تأمین اجتماعی و رفع مسدودی حساب‌های بانکی خود خبر داده بود و سپس اعلام کرد مطالبات مربوط به ۱۳ نفر از بازیکنان و اعضای کادر فنی داخلی و خارجی که در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مطرح شده بود، پرداخت و تعیین تکلیف شده است.