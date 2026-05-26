به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان باروق از ارزیابی و بررسی وضعیت درخت توت وحشی کهنسال این شهرستان با حضور کارشناسان محیط طبیعی استان خبر داد.

مهدی چهاردولی افزود: این درخت از لحاظ آیتم‌های مورد نیاز برای ارتقای سطح حفاظتی به‌عنوان اثر طبیعی ملی و جزو مناطق چهارگانه، توسط کارشناسان بررسی شده و اقدامات لازم در خصوص امکان‌سنجی ارتقای سطح این اثر در حال انجام است.

وی گفت: این درخت کهنسال و با قدمت در روستای یلکلو شهرستان باروق قرار دارد و خوشبختانه با تشدید نظارت‌ها در زیستگاه‌های طبیعی باروق، عوامل تعرض به این درخت باارزش توسط یگان حفاظت محیط‌زیست باروق دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

این بازدید با حضور کارشناس استانی محیط‌زیست، رئیس اداره محیط‌زیست باروق، کارشناس اداره مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرعامل مؤسسه مدافعان محیط‌زیست و جوامع محلی صورت گرفت.