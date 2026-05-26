ستاد اقامه نماز استان ایلام اعلام کرد: آیین معنوی نماز عید سعید قربان فردا همزمان در شهر ایلام و سایر شهرستانهای استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ بنابر اعلام ستاد اقامه نماز استان، آیین معنوی نماز عید سعید قربان فردا در شهر ایلام به امامت حجتالاسلام حسینینیا و رأس ساعت ۷ صبح در مصلای امام خمینی (ره) این شهر اقامه خواهد شد.
بر اساس این اعلام، نماز عید سعید قربان در سایر مناطق و شهرستانهای استان نیز در محلهای برگزاری نماز جمعه برگزار میشود.
همچنین از عموم مؤمنان و نمازگزاران برای حضور در این آیین معنوی دعوت شده است.