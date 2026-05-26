معاون اول رئیس‌ جمهور در نشست‌ ستاد تنظیم بازار بر ضرورت شناسایی دقیق و علمی ریشه‌های گرانی تأکید کرد و همچنین در نشست شورای عالی مسکن، گفت: برای حل مشکل مسکن به کار جهشی و ارزشی نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف، امروز سه‌شنبه در نشست‌های «ستاد تنظیم بازار» و «شورای عالی مسکن» با تبیین دوران نوین کشور پس از جنگ تحمیلی سوم و قدردانی از ایستادگی مردم، بر تغییر نگاه مدیریتی در عرصه‌های معیشتی و عمرانی، تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌ جمهور با بیان اینکه ایران امروز از مرحله «ایران‌هراسی» به «ایران‌دوستی» عبور کرده است، خواستار شناسایی دقیق عوامل داخلی و خارجی گرانی و مدیریت بهینه انرژی با اولویت‌بخشی به بخش تولید شد.

عارف، همچنین ضمن «حق طبیعی» دانستن مسکن برای شهروندان، بر لزوم استفاده از اقتدار دولت و ساز و کار‌های نوآورانه برای خروج از بن‌بست‌های اداری در تأمین مسکن و ایجاد جهش در ساخت‌ و ساز‌های حمایتی و روستایی، تأکید کرد.

نگاه جامع در تنظیم بازار موجب پایداری در تأمین کالا‌های اساسی است

محمد رضا عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با تشکر از سازمان نظارتی و بازرسی برای نظارت بر بازار، گفت: دولت و نهاد‌های نظارتی رویکرد ارشادی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی داشتند، اما بر برخورد جدی با تخلف‌های آشکار در توزیع کالا‌ها نیز تاکید شد که دستاورد‌های خوبی نیز حاصل شده است.

معاون اول رئیس‌ جمهور ادامه داد: تنظیم بازار یک ضرورت بوده و نباید این گونه تلقی شود که فقط برای جلوگیری از افزایش قیمت بوده، بلکه در نظر گرفتن همه شرایط است. به‌طور مثال، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید منافع هر دو بخش را در نظر بگیرد و نگاه جامع داشته باشد تا در تأمین کالا‌های اساسی پایداری وجود داشته باشد.

عارف با بیان اینکه هیچ کس منکر وجود گرانی در بازار نیست، اظهار داشت: تحلیل و گزارش جامع و دقیقی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود که علت گرانی چیست و چه عواملی برای مهار گرانی در اختیار دولت و حاکمیت است و چه عواملی در اختیار دولت نیست و ربطی به کشور ما ندارد تا با تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم عوامل داخلی گرانی را مهار کنیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور در ادامه با توجه به ضرورت بازسازی و از سرگیری تولید در بخش‌های مختلف پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: امروز راهبرد دولت این است که گاز و برق تولید از جمله صنعت، پتروشیمی و کشاورزی باید تأمین شود تا تولید رونق گیرد و نیاز‌های داخلی، تأمین و صادرات انجام شود.

عارف با توجه به افزایش تولید انرژی پاک در کشور، تصریح کرد: با این حال به استفاده بهینه و بهتر در مصرف انرژی از جمله بنزین و برق در بخش خانگی یا تجاری با همراهی مردم نیازمندیم. در این مسیر از پویش‌های مردمی باید استفاده کنیم. البته برای دهک‌های پرمصرف، قیمت تمام شده انرژی، جریمه یا قطعی در نظر گرفته خواهد شد، اما برای دهک‌های کم مصرف، پاداش در نظر گرفته می‌شود تا انرژی تولید به‌صورت پایدار تأمین شود.

او همچنین با قدردانی از مردم کشورمان برای حضور حماسی در خیابان و حمایت از رزمندگان و دولت و دفاع از کشور در برابر حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، تأکید کرد که باید تلاش بیشتری برای خدمت‌رسانی به این مردم داشته باشیم. برخی کشور‌های منطقه، نگران آثار جنگ، به‌خصوص مهاجرت بودند، اما مهاجرت معکوس روی داد و ایرانیان برای یاری رساندن به هموطنان خود به کشور خود بازگشتند. ما می‌توانیم برای همه مدیریت کشور بر این ظرفیت مردمی تکیه کنیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور در پایان با بیان اینکه دوران کشور با پیش از جنگ تحمیلی سوم، متفاوت شده است و شاهد ایرانی متفاوت از قبل این جنگ هستیم، گفت: راهبرد ایران، همکاری و تعامل با کشور‌های منطقه برای برقراری توسعه و صلح و آرامش است و ما باید خود را برای این دوران آماده کنیم. امروز دیگر «ایران هراسی» به «ایران‌دوستی» تبدیل شده است.

نباید در عرصه مسکن، فقط به بودجه دولت اتکا کرد

عارف، همچنین در نشست عالی مسکن با بیان اینکه داشتن مسکن، حق طبیعی شهروندان است، اظهار داشت: در این زمینه، کارهای خوبی از ابتدای انقلاب اسلامی شده است و از همه دولت‌های گذشته تشکر می کنم، اما هنوز نیازهای مردم در این عرصه تأمین نشده و به کارهای جهشی و ارزشی نیاز است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در دو سال گذشته برای مسکن روستایی و حمایتی، کارهای خوبی انجام شده است.

عارف گفت: باید برای حل ریشه‌ای مشکل تأمین مسکن، ساز و کارهای مشخصی در نظر گرفته شده است و نباید فقط به بودجه دولت تکیه کرد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: باید از اقتدار دولت برای حل مسئله مسکن، استفاده و کار جدی انجام شود.

عارف تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، نباید فقط نگاه اداری داشت و در هر نشست، خروجی و نتیجه مشخصی برای حل این مسئله مهم مردم حاصل شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور، پیشنهاد آماده‌سازی طرح جامع درباره مسکن را ارائه داد تا همه مسائل این عرصه از اصلاح ساختار قیمتی،‌ مسکن محرومان و دهک‌های پایین جامعه، وام‌ها و معافیت‌ها در نظر گرفته شود.