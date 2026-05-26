به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: متهم با حفر تونلی به عمق بیش از ۲۰ متر در منزل ویلایی، مزرعه خود را در زیر زمین مخفی کرده بود که در مرحله نخست، ۳۲ دستگاه ماینر فعال به همراه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» کشف و مالک مزرعه دستگیر شد.

سردار طرهانی افزود: در ادامه بازرسی‌ها مشخص شد متهم با سوءاستفاده غیرقانونی از گاز شهری برای تولید برق سه فاز استفاده می‌کرده است. همچنین ۱۹۵ دستگاه ماینر دیگر که به صورت حرفه‌ای در عمق زمین جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش ریالی تجهیزات کشف شده را بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.