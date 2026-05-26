نساجی و شهرداری نوشهر دو نماینده مازندران چهارشنبه ۶ خرداد در هفته بیست‌هفتم لیگ آزادگان به ترتیب به مصاف مس کرمان و پارس جنوبی جم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در چارچوب هفته بیست‌هفتم لیگ آزادگان، چهارشنبه ۶ خرداد ماه، دو نماینده استان مازندران به میدان می‌روند؛ یکی با چشم‌انداز صعود و دیگری با دغدغه سقوط.

تیم شاهین (شهرداری) نوشهر که در جدول رده‌بندی ۲۲ امتیازی است و تنها به لطف تفاضل گل، یک رده بالاتر از منطقه سقوط ایستاده، ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه ششم خردادماه در استادیوم شهدای چالوس به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود.

از سوی دیگر، جمی‌ها که برای جلوگیری از افزایش اختلاف امتیاز با منطقه صعود، نباید در این بازی امتیاز از دست بدهند، با انگیزه مضاعفی پای به چالوس می‌گذارند.

نساجی مازندران – مس کرمان

نساجی هم از ساعت ۱۷ در کرمان به مصاف مس کرمان می‌رود. شاگردان رضا عنایتی پس از برد شیرین هفته گذشته مقابل نود ارومیه، حالا فقط یک امتیاز با صدر جدول فاصله دارند، اما با رده دوم هفت امتیاز فاصله ایجاد کرده‌اند.

عنایتی و تیمش برای حفظ امید صعود، در این بازی به دنبال سه امتیاز حیاتی هستند.

برنامه بازی‌ها (چهارشنبه ۶ خرداد ماه):

· شهرداری نوشهر – پارس جنوبی جم / ساعت ۱۶:۳۰ / استادیوم شهدای چالوس

· نساجی مازندران – مس کرمان / ساعت ۱۷ / ورزشگاه کرمان