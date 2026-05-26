رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس در روزهای ۵، ۶ و ۸ خرداد ۱۴۰۵خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به اقدامات کنترلی ترافیک تعطیلات عید سعید قربان و ارتقا ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه به ویژه مبادی ورودی و خروجی گیلان محدودیتهای ترافیکی در محورهای قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس اعمال میشود.
وِی افزود: تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حامل مواد سوختنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز سه شنبه ۵ خرداد و ۱۴۰۵ روزهای چهارشنبه و جمعه ۶ و ۸ خرداد ۱۴۰۵ در محور قدیم رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیس راه گیلان همچنین گفت: تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حامل مواد سوختنی کالای اساسی در محور اردبیل آستارا و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه ۶ و ۸ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.