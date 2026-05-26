مردم استان اصفهان امروز نه با چَشم سر بلکه با چَشم دل پای مناجات و دعای پرفیض عَرفه نشستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گلستان شهدای اصفهان و حدود ۵۰۰ نقطه دیگر در استان اصفهان امروز مهمانانی دارد که دستهای خود را به سوی آن بی نیاز بالا بردهاند و پیوسته دعا میکنند: خدایا! غروب این روز را با غروب گناهانمان یکی گردان.
نهم ذیالحجه، روزی است که درهای رحمت الهی بر روی بندگان مخلص خداوند گشوده شده و دل در برابر نور زانو زده، عقل از شوق سکوت کرده و جان در حضور بیکران معشوق از خویش تهی شده است
در این روز که خداوند به آن ارزش و اعتباری خاص بخشیده طنین دعا و مناجات نه تنها از صحرای عرفات بلکه از جای جای ایران و اصفهان برای آنان که با خلوص قلب آمدهاند تا از خدا طلب آمرزش و هدایت کنند، شنیده میشود.