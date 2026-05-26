به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت و چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران با حضور دکتر«علی‌اصغر جعفری» مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار سرتیپ‌دوم بسیجی «مهدی امیریان» رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، سردار سرتیپ‌دوم بسیجی «عباس بایرامی» رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و سردار سرتیپ‌دوم پاسدار «علی‌اصغر محسن شیخی» جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس و جمعی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مسئولان حوزه ادبیات پایداری صبح امروز (سه‌شنبه) در سالن مهران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار، مقاومت و ترویج ادبیات دفاع مقدس برگزار شد و طی آن ضمن تقدیر و تجلیل از برگزیدگان بخش‌های مختلف این دو رویداد ادبی؛ از ۲۰ عنوان کتاب جدید از مجموعه «قصه‌ پروانه‌ها» از نشر سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به بازخوانی رشادت‌های شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد، رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیان این‌که یکی از حوادث سخت که هنوز بعد از حدود سه ماه قلب ما را به درد آورده و تسکین یافتنی نیست، شهادت مردی بود که فراتر از رهبر و پدر برای ما یک قطب‌نما بودند؛ مردی که برای ایران، زبان فارسی، شعر و ادب همه توانش را گذاشتند. امام شهید ما فردی بودند که به جرئت باید گفت در میان ایرانیان بیشترین مطالعه و کتابخوانی را داشتند؛ ادبیات ایران و جهان را می‌شناختند؛ رمان‌های کشور‌های مختلف را خوانده بودند و حتی نقد هم بر آن زده و گاهی می‌گفتند سه نسخه مختلف از فلان رمان را هم خوانده‌اند.

وی ادامه داد: رهبر شهید به مردم ایران کرامت بخشیدند و بیش از چهل سال بود نیمه‌های ماه مبارک رمضان محفل شعر با شاعران کشور داشتند و در آن پای شعرخوانی جوانان می‌نشستند و حتی اشعار را اصلاح می‌‌کردند.

جعفری در ادامه با اشاره به صفات رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: ایشان فقیه دانشمند، شاعر، ادیب، سخنور، اهل حکمت و همه صفات نیکو بودند و ما نتوانستیم هنوز بعد از سه ماه پیکر پاک ایشان را تشییع کنیم و مردم ما در روزهای آتی بدرقه آسمانی او را در زمین تجربه خواهند کرد و در این میان قلم‌های شاعران و ادیبان در بدرقه پدر امت، قلم‌فرسایی خواهند کرد.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: همه ملت ایران مدیون ایشان و خانواده‌شان هستند و به مدد رهنودهای ایشان بر نمرودیان و آتش آن‌ها فائق آمدند و خواهند آمد. مردم در این میان مبعوث شدند، در میان مردم وظیفه شاعران و نویسندگان از همه بالاتر است؛ این‌ها رسولان این ملت هستند که خدا این ظرفیت را به آن‌ها بخشیده و در قبال آن رسالت یافته‌اند تا این تاریخ را ماندگار کنند.

جعفری در پایان با اشاره به استعداد نوجوانان و جوانان حاضر در این مراسم، افزود: حتما این‌ها در آینده در جایگاه بلند ادبیات کشور هستند و این ظرفیت‌ها باید شناسایی، آموزش و تربیت شوند که این دو جشنواره گام مهم و بلندی برای نیل به تربیت نسل جوان در حوزه مانای دفاع مقدس و مقاومت است.

در ادامه سردار سرتیپ‌دوم بسیجی «مهدی امیریان» رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت با بیان این‌که جنگ‌ها یک روز شروع می‌شود و روزی پایان می‌یابد، اظهار داشت: آنچه برای ملت‌ها می‌ماند ادبیات است و ملت ایران با سه دوره دفاع مقدس باید برای ماندگاری این تاریخ از همان لحظه آغاز نبرد دست به کار شود که این بحمدالله انجام شد.

وی با اشاره به تجربه دفاع مقدس هشت ساله گفت: باید مراقب باشیم «روایت» از «میدان» جا نماند که اگر جا بماند دچار فراموشی یا تحریف خواهد شد.

برگزیدگان چهاردهمین جشنواره جایزه ادبی یوسف استان تهران به شرح زیر هستند:

در بخش داستان

نفر اول با اثر «موش‌ها» رقیه کریمی

نفر دوم با اثر «پرواز عقاب‌ها» پوریا اسکندرزاده

نفر سوم با اثر «سری که هویدا شد» محدثه رفیع

در بخش داستانک

نفر اول با اثر «انتظار» اعظم سادات سرآبادانی

نفر دوم «انتقام» اکرم جعفرآبادی

نفر سوم با اثر «ازت بدم میاد» معصومه کریمی

در بخش داستان کوتاه نوجوان

نفر اول با اثر «زن روز» سهیلا سپهری

نفر دوم با اثر «از ما بهترون» پوریا اسکندرزاده

نفر سوم با اثر «قصه یک خواهر برادر» سهیلا سپهری

در بخش داستان کوتاه جنگ ۱۲ روزه (بخش ویژه)

نفر اول با اثر «قسم خورده» سیده معصومه میر بزرگی

نفر دوم با اثر «زاده جنگ» مرضیه قلی زاده

نفر سوم با اثر «همشهری» پوریا اسکندرزاده

جایزه ویژه مشترکاً به داستان آدم‌های یک خانه (مبارکه اکبرنیا) و داستانک حاج رسول (پوریا اسکندرزاده) اختصاص یافته

برگزیدگان بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران به شرح ذیل هستند:

در بخش میراث‌های ماندگار دفاع مقدس نفر اول مهرداد مهرابی، نفر دوم سمانه رحیمی و نفر سوم بدر السادات ایران طبیب

در بخش دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی نفر اول محدثه آشتیانی، نفر دوم شهاب مهری و نفر سوم نجمه پور ملکی

در بخش شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی نفر اول حمیده پارسافر، نفر دوم نجمه پورملکی و نفر سوم ابوالفضل فیروزی

در بخش شعر دفاع مقدس ولایت محوری و جهاد تبیین نفر اول محسن کاویانی، نفر دوم عاطفه خرمی و نفر سوم سارا گودرزی

در بخش تجلی مردم در شعر دفاع مقدس نفر اول نصیبا (معصومه) مرادی، نفر دوم الهام صفالو و نفر سوم فاطمه سادات آل مجتبی

در بخش شعر دفاع مقدس در موضوعات کودک و نوجوان و ... نفر اول مریم اسلامی، نفر دوم مرضیه رشیدی و نفر سوم اکرم سادات هاشمی پور

و در بخش ویژه بهترین شعر از نگاه هیئت داوران: خانم محدثه آشتیانی برای شعر دفاع مقدس و هویت ملی شایسته تقدیر اعلام شد.