به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، همزمان با فرارسیدن عید قربان و با موافقت دادستان عمومی و انقلاب قم، ۱۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

دادستان عمومی و انقلاب قم در مراسم بزرگداشت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان گفت: با اختیارات دستگاه قضایی و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان، تصمیم گرفته شد تعدادی از زندانیان از بند آزاد شوند و امیدواریم زندگی خوبی را در پیش بگیرند.

علی‌اصغر سلطانی خطاب به خانواده زندانیان گفت: کاری کنید که این عزیزان پس از آزادی، دیگر به زندان بازنگردند و شاهد مراجعه مجدد آنها نباشیم. اگر شغلی ندارند، حتماً مراجعه کنند تا با کمک دستگاه قضایی برایشان شغل فراهم شود.

مدیر انجمن حمایت از زندانیان استان نیز در این مراسم گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد تحول و بازپروری بسیاری از مددجویان هستیم و حمایت از خانواده‌های آنان از برکات بزرگ نظام اسلامی است.

سلمان پورمند با تشریح خدمات انجمن حمایت از زندانیان افزود: مجموعه‌های حمایتی با ارائه خدماتی نظیر کمک‌های دارویی، درمانی، مشاوره حقوقی و معیشتی در کنار خانواده‌هایی که با مشکل نبود سرپرست مواجه هستند، ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند حداقل‌ها را برای آنان فراهم کنند.