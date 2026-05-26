پخش زنده
امروز: -
طی مراسمی با حضور مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیریت شهر تهران از ضوابط حفاظتی و بازآفرینی دو محله تاریخی تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزهها، مراسمی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، علی طلوعی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران و جمعی از فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در باغموزه قصر برگزار شد.
در این مراسم، از ضوابط اختصاصی دو محله تاریخی «عودلاجان غربی» و «سنگلج» به عنوان یکی از پروژههای مشترک شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی رونمایی شد؛ اقدامی که میتواند مسیر حفاظت، احیاء و بازآفرینی بافت تاریخی پایتخت را وارد مرحلهای تازه کند.
یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، در این خصوص با اشاره به اهمیت محدوده ۵۰۹ هکتاری حصار صفوی به عنوان هسته اولیه تهران قدیم، اظهار داشت: محله عودلاجان با ۱۴۹ هکتار وسعت، از سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی قرار گرفته، اما متأسفانه ۲۰ سال فاقد ضابطه حفاظتی مدون و رویکرد یکپارچه برای مداخله بود.
وی ادامه داد: بخش غربی این بافت به دلیل همجواری با بازار بزرگ و لزوم حفاظت از میراث جهانی کاخ گلستان در اولویت قرار داشته است. در این اقدام، ۲۱ پلاک ثبت ملی و ۲۸۵ پلاک واجد ارزش تاریخی فرهنگی تثبیت شدهاند تا صیانت از آنها با دقت بیشتری صورت گیرد.
جعفری همچنین در خصوص محله سنگلج با وسعت ۱۵۲ هکتار گفت: با وجود اینکه ۶۶ درصد این محله مسکونی است، ضوابط مصوب سال ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ساکنان و نوسازی بالغ بر ۵۳ درصد، تدوین شده بود که در بازنگری فعلی، علاوه بر ابنیه، عناصر ارزشمند شهری مانند طاق، ساباط، دالان، سقاخانه، قنات و معابر ارزشمند نیز در نظر گرفته شدهاند تا رونق نوسازی با رویکرد حفظ ارزشهای تاریخی محقق شود.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران این رویداد را تحقق مفاد قانون حمایت از مرمت و احیاء بافتهای تاریخی و برنامه هفتم توسعه کشور دانست و تصریح کرد: امروز در راستای تحقق شعار وحدت ملی شاهد همکاری مشترک دولت، شهرداری و متخصصین و دغدغهمندان در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی و هویت ملی و بهبود کیفیت سکونت و خدمات در بافتهای تاریخی هستیم. از این پس، تدوین بستههای تشویقی و حمایتی برای مالکان این بافتها در دستور کار جدی قرار خواهد گرفت و مالکین هم اکنون میتوانند برای دریافت پروانه مرمت به شهرداریهای مناطق مراجعه کنند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان و ساکنان قدیمی، محور اصلی احیاء این محدودهها هستند، خاطرنشان کرد: این ضوابط در معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران تدقیق خواهد شد. گام مهم بعدی، تدوین "الگوی معمارانه" برای این بافتها است. در این راستا، ما از نخبگان دعوت کردهایم تا برای پلاکهایی که نیاز به بازسازی دارند، طرحهایی در چارچوب معماری ایرانی-اسلامی ارائه دهند تا هویت تاریخی تهران در کنار نیازهای زندگی معاصر حفظ شود.
گفتنی است، صالحیامیری در این مراسم ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری تهران در مدیریت شرایط پساجنگ بر نقش تاثیرگذار مدیریت شهری در ساماندهی امور مردم، پشتیبانی اجتماعی و حفظ آرامش عمومی در جنگهای اخیر تاکید کرد و با اشاره به نقشآفرینی شهرداری تهران در بازسازی بناهای آسیبدیده از جنگ و اجرای پروژههای شاخص در بافت تاریخی، لوح تقدیری را به یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران، اهدا و از تلاشهای این معاونت در همکاری با دولت تشکر کرد.