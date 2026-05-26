مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب پنج رتبه برتر کشوری توسط هنرآموزان خوزستانی در جشنواره الگوهای تدریس برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر اظهار کرد: توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و ارتقای کیفیت تدریس در هنرستانها از اولویتهای راهبردی ماست و با اقدامات انجامشده، پنج رتبه برتر کشوری توسط هنرآموزان خوزستانی در جشنواره الگوهای تدریس برتر کسب شد؛ کسب این رتبهها، تأییدی بر شایستگی، تخصص و خلاقیت معلمان خوزستانی در سطح ملی است.
وی افزود: در این رقابتهای علمی، حمید آرامش و فرهاد رشنو با ارائه الگوهای نوین در رشتههای «مکانیک خودرو و ماشینآلات» و «صنایع فلزی» رتبههای اول کشور را کسب کردند. همچنین احمد پیروزان در رشته «مواد و فرآوری» و فاطمه عبادی در رشته «تغذیه و سفر» به رتبه دوم و سمیه باج به رتبه سوم کشوری دست یافتند.
علیفر با تأکید براهمیت نقش معلمان به عنوان پیشرانان تحول در نظام آموزشی، بیان کرد: این موفقیت در حوزههای تخصصی و صنعتی، گویای این حقیقت است که خوزستان قطب استعدادهای مهارتی و علمی کشور است. آموزش و پرورش استان متعهد است با حمایت از نوآوریهای آموزشی و توانمندسازی مستمر هنرآموزان، مسیر شکوفایی نسل جوان را برای ورود به بازار کار و کارآفرینی هموارتر کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با تبریک این موفقیت به جامعه فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای افتخارآفرینان، گفت: امیدواریم این پیروزیهای علمی، انگیزهای مضاعف برای تمامی فرهنگیان استان در جهت نیل به قلههای رفیعتر دانش و مهارت در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.