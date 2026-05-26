به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران از توقیف یک دستگاه وانت خبر داد که اقدام به تخلیه غیرمجاز پسماند در این شهرستان میکرد.
حجت آذریار گفت:در پی پایش میدانی مأمورین یگان حفاظت محیطزیست چالدران در حوزه استحفاظی، یک متخلف زیستمحیطی که در حال تخلیه غیرمجاز پسماند با خودروی وانت بود، شناسایی شد. مأمورین ضمن توقیف خودرو، متخلف را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.
آذریار گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند، مسئولیت جمعآوری و مدیریت پسماندهای عادی در سطح شهرها بر عهده شهرداریها و در روستاها بر عهده دهیاریهاست و تخلیه پسماند و نخاله در محلهای غیرمجاز ممنوع است. طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودروهای تخلیهکننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر سایر مجازاتها، به یک تا ۱۰ هفته توقیف محکوم میشوند و در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری یا بینشهری باشد، متخلف به حداکثر مدت توقیف محکوم خواهد شد.
وی افزود: شهروندان دوستدار محیطزیست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، میتوانند مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.