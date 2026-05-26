مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ضمن تاکید بر پایبندی به اجرای قانون الزام گفت: هدف نهایی قانون الزام، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب با اشاره به راه‌اندازی سامانه «ثبت ادعا» در راستای اجرای قانون الزام، بیان کرد: راه‌اندازی این سامانه یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد است.

وی گفت: با فعال شدن این سامانه، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

خوب تصریح کرد: اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری موثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، ضمن کاهش بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله موثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با تاکید بر ضرورت ارتقای ضریب امنیت در دفاتر اسناد رسمی، خاطرنشان کرد: نصب دوربین‌های مداربسته با قابلیت ضبط صدا یکی از الزامات نظارتی در دفاتر اسناد رسمی است و باید در تمامی دفاتر عملیاتی شود.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در فرآیند صدور اسناد تک‌برگ افزود: هماهنگی‌های لازم برای ارسال آنی درخواست‌های مربوط به اسناد مالکیت انتقالی انجام شده است تا روند تبدیل اسناد به تک‌برگ با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

قانون الزام از تیرماه سال گذشته برای ثبت قانونی اسناد بر بستر سامانه «کاتب» لازم‌الاجرا شد و تمامی مشاوران املاک دارای پروانه در خوزستان به این سامانه متصل شدند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان نیز ضمن اشاره به راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» گفت: آغازبه‌کار سامانه ثبت ادعای اسناد غیررسمی، گامی راهبردی در صیانت از مالکیت و پیشگیری از زمین‌خواری است و تحول بزرگی را در جلوگیری از تخلف در حوزه اسناد رقم خواهد زد.