بهسازی و آسفالت ریزی روکش جاده همدان- تهران با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از محورهای مهم استان همدان، محور همدان -تهران است که مسیر اتصال استان‌های شمال کشور به غرب و بالعکس است و با توجه به در پیش بودن ترد‌های گردشگران و مسافران در فصل تابستان، چند روزی است بازسازی و روکش آسفالت این محور، در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت این محور اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

حمید پرورشی خرم افزود: هم اکنون ۸ تیم آسفالت ریزی در محور‌های استان در حال انجام طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت هستند.

او تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۷۵۰ کیلومتر از راه‌های استان بهسازی شده و امسال هم پیش بینی می‌شود بخش زیادی از محور‌های شریانی استان بهسازی و آسفالت ریزی شود.