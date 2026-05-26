به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال بعد از رایزنی‌های صورت گرفته با فیفا موفق شد کمپ تیم ملی ایران در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را به شهر تیخوانا مکزیک منتقل کند.

حالا باشگاه تیخوانا در پی نهایی شدن انتقال کمپ تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به این شهر مکزیکی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن خوش‌آمدگویی به کاروان ایران، آمادگی کامل خود را برای میزبانی اعلام کرد.

در این بیانیه با تأکید بر روحیه مهمان‌نوازی و فرهنگِ پذیرا در شهر تیخوانا، این باشگاه نوشت:

این شهر مفتخر است به عنوان خانه دوم ملی‌پوشان ایران در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ نقش‌آفرینی کند. مدیریت باشگاه تیخوانا همچنین ابراز امیدواری کرده که این میزبانی، فرصتی برای معرفی بهتر هویت مرزی و اشتیاق این شهر به ورزش در سطح بین‌المللی باشد. این شهر خانه شماست.