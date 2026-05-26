مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پرداخت کارت اعتباری راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مالی کشاورزان نیست، تصریح کرد: کشاورز می‌خواهد هزینه‌هایی مانند کمباین، کامیون و کارگر را پرداخت کند و کارت اعتباری کمکی در این زمینه نمی‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علینقی ایمانی با اشاره به استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار داشت: کشاورزان علاوه بر هزینه های روزمره زندگی، در روند کاشت و برداشت گندم مخارجی متحمل شده و اغلب بدهکار هستند، بنابرین لازم است که روند پرداخت پول گندم های فروخته شده به دولت تسریع شود، تا گندمکاران بیش ازاین گرفتار هزینه ها و بدهی ها نباشند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، پرداخت کارت اعتباری به کشاورزان برای خرید از فروشگاه ها را راهکار مناسبی ندانست و افزود: کشاورز باید به کمباین کار، کارگر و ... پول پرداخت کند و کارت اعتباری خرید، در این زمینه کمکی نمی کند.

طرح اعتباری گندم، ابتکار بانک کشاورزی است و بر اساس آن، پس از تحویل گندم و مشخص شدن بهای محصول، در صورتی که کشاورز بخواهد، یک کارت اعتباری معادل ۳۰ درصد ارزش گندم تحویل داده شده به دولت در اختیار گندمکار گذاشته می شود تا با آن بتوانند از فروشگاه های طرف قرارداد نهاده یا مایحتاج خانواده را خریداری کنند.

بر اساس اعلام بانک کشاورزی، استفاده از این کارت اعتباری کاملاً اختیاری است و در زمانی که دولت تصمیم به پرداخت پول گندم بگیرد، همان مبلغی که از کارت استفاده شده به همراه مقداری کارمزد از مطالبات کشاورز کم می شود. کارمزد این اعتبار، ماهانه ۰.۵ درصد است.

ایمانی با بیان اینکه گندمکار نباید به خاطر دریافت بخشی از طلب خود از دولت، کارمزد پرداخت کند، تصریح کرد: قابلیت خرید نهاده با این کارت در فصل کاشت مفید است و اکنون در فصل برداشت، کشاورز باید بدهی‌هایی مانند پول تراکتور برای شخم زدن زمین، کمباین برای برداشت، کامیون برای حمل بار را نقدی بپردازد.