به گزارش خبرگزاری صداوسیما بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر گفت: افرادی که وارد عملیات‌های امدادی می‌شوند از نظر روحی و شخصیتی از تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند و پیش از ورود به صحنه بررسی می‌شوند و علاقه شخصی و انگیزه امدادگران نقش بسزایی در مقابله با شرایط سخت دارد.

وی افزود: قبل از شروع هر عملیات، آموزش‌های لازم به نیروها ارائه می‌شود و امدادگران با تجارب مختلف در کنار هم یاد می‌گیرند که چگونه شرایط دشوار را مدیریت کنند.

محمودی با اشاره به اینکه حمایت روانی تنها به امدادگران محدود نمی‌شود و خانواده‌های آنان نیز تحت پوشش خدمات روانی قرار می‌گیرند تصریح کرد: ۲۴۰ مرکز درمانی در سراسر کشور آماده ارائه مشاوره روانی هستند

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر ادامه داد: در مراکز استان‌ها روانپزشک و روانشناس فعال هستند و حتی در صحنه عملیات نیز داوطلبان روانپزشک و روانشناس حضور دارند تا به امدادگران و خانواده‌های آسیب‌دیده خدمات ارائه کنند.

وی با اشاره به تاب‌آوری اجتماعی، ادامه داد: آموزش خانواده‌ها برای مواجهه با فشارهای روانی و جلوگیری از انتقال آسیب‌های صحنه به محیط خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است.

محمودی افزود: تجربه ۴۰ روز جنگ اخیر نشان داد که این حمایت‌های روانی تاثیر بسزایی داشته و توان کشور در این زمینه بی‌نظیر است.