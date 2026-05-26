



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر سازمان دانش آموزی فارس از آغاز ثبت نام یازدهمین دوره المپیاد بازی‌های فکری دانش آموزی رویش در استان فارس خبر داد.

اسماعیل زاهدیان نژاد گفت: المپیادبازی‌های فکری دانش آموزی رویش امسال برای یازدهمین سال متوالی در استان اجرا می‌شود.

مدیر سازمان دانش آموزی فارس با اشاره به اینکه این المپیاد در ۸ رشته؛ دومینو، اتللو، جنگا، کریدور، بلاک آس، روبیک، لیوان چینی و پنتاگو برگزار خواهد شد، گفت: تمامی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف می‌توانند بدون محدودیت در این المپیاد شرکت کنند.

زاهدیان نژاد افزود: این المپیاد درسال تحصیلی جاری در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار خواهد شد و مرحله‌ی ملی این المپیاد در سال تحصیلی آینده پس از معرفی نفرات برتر استان برگزار خواهد شد.

مدیر سازمان دانش آموزی فارس ادامه داد: ثبت نام این المپیاد تا سی و یکم خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه بازی سازان توانا به آدرس www.bazyt.ir ثبت نام خود را انجام دهند.



مدیر سازمان دانش آموزی فارس همچنین با اشاره به امکان پاسخگویی روزانه به سوالات و مراجعات متقاضیان گفت: متقاضیان می‌توانند در صورت داشتن سوال یا ابهام از دو روش مراجعه به سامانه بازیت و یا تماس با تلفن شماره ۳۲۳۰۸۸۷۷ سوالات خود را مطرح و پاسخ دریافت نمایند.



مدیر سازمان دانش آموزی فارس گفت:در صورت مساعد بودن شرایط کشور، مرحله‌ی شهرستانی و استانی المپیاد به صورت حضوری در تابستان سال جاری برگزار خواهد شد.