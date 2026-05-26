۴۰۰ تن برنج احتکار شده در سبزوار کشف و ضبط شد و یک نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: گشت‌ های مشترک و قرارگاه تشدید نظارت بر بازار سبزوار، عملیاتی موفق را با هدف مقابله با احتکار کالا به اجرا درآوردند.

حامد قربانی افزود: در جریان این بازرسی شبانه، از دو انبار متخلف در سبزوار، حدود ۴۰۰ تن برنج کشف و به صورت فوری توقیف و ضبط شد در این عملیات، یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردید.

وی ادامه داد: این قرارگاه از هفته‌ های گذشته برای مقابله با گران‌ فروشی و احتکار آغاز به کار کرده و روند نظارت‌ها با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.