

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات رانندگان ناوگان حمل‌ونقل فعال در بندر امیرآباد از جمله مسائل مرتبط با روند بارگیری، زمان‌بندی حمل کالا، و برخی موانع اجرایی در نشست این رانندگان با معاون استاندار و عالیشاه دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان مورد بررسی قرار گرفت.



معاون امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تسهیل فعالیت رانندگان در این بندر راهبردی، بر پیگیری جدی مشکلات مطروحه و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای رفع موانع تأکید کرد.



تولایی، با تأکید بر ضرورت توسعه سامانه‌های بار و بهبود فرآیند‌های حمل‌ونقل در بندر امیرآباد اظهار کرد: بهترین تصمیم در حوزه بارگیری از بندر، حرکت به سمت تجهیز و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رانندگان و فعالان این بخش است.



وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق وضعیت موجود و ادامه روند تصمیم‌گیری برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت افزود: رویکرد مدیریت استان، حل مسائل به‌صورت ریشه‌ای و سیستمی است و نمی‌توان با روش‌های سنتی مشکلات این حوزه را برطرف کرد.



معاون اقتصادی استاندار مازندران با قدردانی از خدمات رانندگان پرتلاش استان و کشور که همواره در شرایط مختلف پای کار بوده‌اند، گفت: با همدلی و همکاری دستگاه‌ها، موانع موجود شناسایی و برطرف خواهد شد و تلاش ما تسهیل هرچه بیشتر در روند فعالیت قشر زحمتکش حمل‌ونقل است.



وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش رانندگان در چرخه تأمین و جابه‌جایی کالا در بندر امیرآباد، خواستار ایجاد سازوکار‌های منسجم‌تر برای کاهش مشکلات و تسریع در روند خدمات‌رسانی شد.



در ادامه این نشست، دادستان مرکز استان مازندران نیز ضمن تأکید بر حمایت قانونی از حقوق رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل، بر لزوم رسیدگی دقیق به مشکلات مطرح‌شده و برخورد با عوامل ایجادکننده اختلال در روند فعالیت‌های بندری تأکید کرد.