دوره ضمن‌خدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی در استهبان با حضور امدادگران هلال احمر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان استهبان گفت: دوره ضمن‌خدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی با حضور جمعی از کارکنان شهرستان‌های همجوار در استهبان برگزار شد.

محمدجواد خیرات افزود: این کارگاه تخصصی در روز‌های سوم و چهارم خردادماه با شرکت ۲۱ نفر از کارکنان جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های استهبان، فسا، نی‌ریز، سروستان و خرامه برگزار شد.

او بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره، آخرین شیوه‌ها و پروتکل‌های واکنش سریع در شرایط بحرانی و دفاعی را فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر استهبان در پایان بیان کرد: برگزاری این دوره‌ها در سطح منطقه، ضمن تقویت هماهنگی‌های فرا شهرستانی، زمینه‌ساز هم‌افزایی هرچه بیشتر نیرو‌های امدادی برای مدیریت بهینه حوادث و کاهش خسارات در شرایط حساس خواهد بود.