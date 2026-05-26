مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: پنج شهرک صنعتی خوزستان در دوران جنگ تحمیلی هدف حمله قرار گرفتند که برخی از آنها دچار آسیبهای جدی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی چنانی بیان کرد: شهرکهای صنعتی اندیمشک۲، رامهرمز، مسجدسلیمان، گتوند و شهرک صنعتی شماره پنج اهواز مورد حمله قرار گرفتند.
وی افزود: در شهرک صنعتی اندیمشک، واحد تولیدی «ثمین اسید جنوب» ۲ بار مورد حمله قرار گرفت و متحمل آسیب جدی شد. همچنین در شهرک صنعتی مسجدسلیمان، واحد تولید آلومینیوم و در شهرک صنعتی پنج اهواز، واحد تولیدی «فولاد آتیه خاورمیانه» مورد حمله و تخریب قرار گرفتند.
چنانی ادامه داد: با صنعتگران و تولیدکنندگان واحدهایی که در دوران جنگ مورد حمله قرار گرفتند، جلسات کارشناسی مختلفی برگزار شد و راهکارهای هماندیشی و بررسی آخرین وضعیت واحدها مورد ارزیابی قرار گرفت. تلاش شد تا واحدهای صنعتی و تولیدی آسیبدیده از جنگ در کمترین زمان ممکن بازسازی و به چرخه تولید بازگردند.
وی اضافه کرد: همه مسئولان در تلاشاند تا در صورت وجود هرگونه مشکل در فرآیند اجرایی بازسازی، با تمام توان آن را پیگیری کنند تا خللی در روند تولید ایجاد نشود.
چنانی افزود: از ابتدای جنگ، تمام واحدهای آسیبدیده مورد بازدید قرار گرفتند و از کارشناسان رسمی خواسته شد که خسارات وارده را ارزیابی کنند. وظیفه مسئولان مربوطه، بازسازی این واحدهاست تا حتی لحظهای از روند تولید عقب نمانند.
خوزستان ۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی دارد که ۲۵ هزار نفر در این مناطق مشغول به کار هستند.