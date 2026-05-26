مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در دو ماه گذشته هزار و ۲۷ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی، جمعآوری و ساماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی با اشاره به طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی (مهتاب) گفت: این طرح با هدف ساماندهی انشعابات غیرمجاز و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکین مجاز به صورت جهادی در حال اجراست که بیشترین آمار انشعابهای غیرمجاز شناسایی شده مربوط به حاشیه شهرهای برازجان، گناوه و محلات جنوبی بوشهر بوده است.
وی از ابلاغ برنامه جامع وزارت نیرو در قالب ۱۴ مگاپروژه برای مدیریت مصرف برق در تابستان پیشرو خبر داد و تاکید کرد: در صورت همراهی ۵ تا ۱۰ درصدی مردم در صرفهجویی، تابستان امسال بدون خاموشی سپری خواهد شد.
حشمتی با اشاره به چالشهای جدی ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص و آسیب دیدن برخی نیروگاههای صنایع بزرگ درجنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر (از جمله نیروگاههای مبین و دماوند) که ظرفیتی بالغ بر ۱۶۰۰ مگاوات داشتند، با محدودیت تولید مواجه شدهایم این نیروگاهها که سال گذشته مازاد تولید خود را به شبکه سراسری تزریق میکردند، اکنون خود نیازمند تأمین برق هستند که این موضوع ضرورت همراهی مشترکین را دوچندان میکند.
وی همچنین از تسهیل واگذاری انشعاب قانونی در دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از روی آوردن شهروندان به برق غیرمجاز خبر داد.
حشمتی با تبیین طرح ملی صبا (سفیران بهینه سازی انرژی) افزود: تمرکز ما در این طرح بر نهاد خانواده، بانوان و دانشآموزان است با همکاری آموزش و پرورش و بستر شبکه شاد، فرهنگسازی مصرف بهینه را دنبال میکنیم برای مشترکین بخش خانگی که کاهش مصرف داشته باشند، تا ۳۰ درصد پاداشهای نقدی و حتی قبوض رایگان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص ظرفیتهای جدید تولیدی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار شده و ۵۰ مگاوات دیگر نیز تا پایان خردادماه اضافه خواهد شد تا مجموع ظرفیت خورشیدی استان افزون بر ۱۵۰ مگاوات برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق بوشهر در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر، هشدار داد: اداراتی که در احداث نیروگاههای خورشیدی تعلل کنند، ۲۰ درصد از برق مصرفی آنها با قیمت تمامشده بورس انرژی محاسبه خواهد شد که جریمهای سنگین محسوب میشود.
حشمتی در پایان ضمن درخواست از اصناف برای خاموش کردن ریسههای تزیینی و روشناییهای غیرضروری در بازه زمانی خرداد تا شهریورماه، خاطرنشان کرد: اکیپهای بازرسی به صورت مستمر وضعیت مصرف اصناف را رصد میکنند. در مرحله اول تذکر و اخطار داده میشود و در صورت عدم همراهی، با همکاری سازمان صمت نسبت به جمعآوری چراغهای پرمصرف اقدام خواهد شد.