وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن مایل است به ایفای نقش سازنده در حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران، حفظ رژیم بینالمللی عدم اشاعه هستهای و ارتقای صلح و ثبات در غرب آسیا و جهان ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه چاینا دیلی هنگ کنگ، سخنگوی این وزارتخانه، این اظهارات را در یک نشست خبری روزانه در پاسخ به پرسشی مرتبط بیان کرد و افزود: چین همواره از حل و فصل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران از طریق گفتوگو و مذاکره حمایت کرده است.
مائو نینگ گفت: امید است که طرفهای مربوطه از این فرصت برای مذاکره در مورد راهحلی که نگرانیهای مشروع همه طرفها را در نظر بگیرد، استفاده کنند.
پکن در تازهترین گزارش ملی خود درباره اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای اعلام کرد که ایالات متحده باید «صداقت» بیشتری در مسیر حل و فصل پرونده هستهای ایران از خود نشان دهد.
در این سند، آمریکا بهعنوان عامل اصلی بنبست کنونی در پرونده هستهای ایران معرفی شده و خروج واشنگتن در سال ۲۰۱۸ از برجام «ریشه اصلی» تنشهای فعلی عنوان شده است.
چین همچنین حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سال گذشته و اوایل امسال را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و این اقدامات را «نقض جدی حقوق بینالملل و اهداف منشور سازمان ملل» توصیف کرده است.
این گزارش نشاندهنده تلاش چین برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگری فعال در نظام عدم اشاعه و همزمان اعمال فشار سیاسی بر واشنگتن در پرونده ایران است.