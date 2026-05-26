دولت چهاردهم برای حل بحرانهای آلودگی هوای اصفهان عزمی راسخ دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه آیین افتتاح تصفیهخانه تکمیلی پساب شاهینشهر و سیستم تصفیهخانه شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب گفت:تمرکز فعلی ما در استان اصفهان بر روی طرحهای زیرساختی حوزه تصفیه، به دلیل رنج شدید این استان از کمبود منابع آب است؛ چرا که این اقدام به تغذیه آبخوانها و بهبود وضعیت آبی منطقه کمک میکند.
شینا انصاری همچنین در خصوص آلایندگی نیروگاه شهید منتظری و برنامه این سازمان برای ارتقای آن به سیکل ترکیبی افزود: در دولت چهاردهم، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا را به عنوان مهمترین ابزار نظارتی خود در قانون هوای پاک فعال کردهایم و اصفهان یکی از کلانشهرهای کلیدی در حوزه آلودگی هواست و وضعیت نیروگاههای مازوتسوز آن در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع استفاده از مازوت کمگوگرد با همکاری وزارت نفت و شرکتهای دانشبنیان داخلی برای نیروگاههای محاط در بافت مسکونی مطرح شده است.
انصاری با تأکید بر اینکه تبدیل نیروگاه شهید منتظری به سیکل ترکیبی، بخش عمدهای از مشکلات آلایندگی را مرتفع میکند، ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای در دستور کار، طرح ارتقای این نیروگاه تا پایان دولت چهاردهم محقق شود.
معاون رئیسجمهور گفت: با وجود شرایط سختی که دولت پشت سر گذاشت، طرحهای محیط زیستی در کشور متوقف نشده و با این حال، تأمین منابع مالی و رفع آلایندگی هوا، تکلیف خود واحدهای صنعتی و بخش خصوصی است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تصویب طرحهای مربوطه، پیگیر تحقق این اهداف در کوتاهترین زمان ممکن است.
استاندار اصفهان نیز در این آیین با اشاره به شتاب گرفتن قطار توسعه و عمران در استان، از افتتاح طرحهای بزرگ زیستمحیطی در شاهینشهر و شمال اصفهان خبر داد و گفت: در هفتههای آینده میزبان تعدادی از وزرای دولت هستیم تا چند طرح که تعدادی از آنها بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و در استان اجرا نشده بود را افتتاح کنیم.
مهدی جمالینژاد با تمجید از اقدام پیشرو و الگوساز مدیریت شهری در شمال استان افزود:طرح تکمیلی پساب که به همت شهرداری شاهینشهر به بهرهبرداری رسید، یک طرح زیستمحیطی بسیار ارزشمند و از نیازهای اساسی مردم منطقه است که انتظار میرود دیگر شهرداریهای استان نیز از این اقدام الگوبرداری کنند و همچنین طرح دوم در منطقه صنعتی شمال استان نیز گام بلند دیگری در این مسیر به شمار میرود.