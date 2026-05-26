به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون آقایان برای تعیین نماینده اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و در پایان نیما رستم‌پور موفق شد سهمیه حضور در این بازی‌ها را کسب کند.

در مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون مردان ابتدا علی حیاتی با نتیجه ۲ بر صفر امیرحسین حسنی را شکست داد و نیما رستم‌پور نیز با نتیجه ۲ بر یک مقابل محمد پایروند به پیروزی رسید.

در ادامه این مسابقات نیما رستم‌پور بار دیگر عملکرد موفقی داشت و توانست علی حیاتی را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کند. همچنین محمد پایروند نیز در دیدار خود با امیرحسین حسنی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در پایان این رقابت‌ها و بر اساس مجموع نتایج ثبت‌شده نیما رستم‌پور از تهران به‌عنوان نماینده تیم ملی بدمینتون ایران در بخش مردان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شد.