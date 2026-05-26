

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد ابراهیم تولایی با تاکید بر این که مازندران باید از سنتی عمل کردن عبور کند افزود: اگر تصمیم گیری و برنامه‌های توسعه‌ای استان بر اساس تولید ثروت از محل اقتصاد دیجیتالی نباشد بیکاری افراد متخصص مازندرانی در حوزه دیچیتال در آینده چالش جدی خواهد بود.



وی به ظرفیت‌های تولید ثروت از محل اقتصاد دیجیتال در حوزه تولیدات محصولات کشاورزی، فرآوری و بسته بندی، انبار داری مدرن، صادرات با امکانات پیشرفته و همچنین گردشگری اشاره کرد و افزود:‌کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی و توسعه اقتصاد دیجیتالی از محل گردشگری فقط از سوی شرکت‌های فناوران، استارت آپ‌ها و دانش بنیان محقق می‌شود.



معاون اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد: امروز تجهیزات موشکی و نظامی که توسط همین جوانان در حوزه الکترونیک و دیجیتال ساخته و تولید و شماری از آنان هم در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، بزرگترین قدرت نظامی جهان را به زانو درآورده است



تولایی با بیان اینکه خلق ثروت و پول در حوزه اقتصاد دیجیتال با مشارکت شرکت‌های فناوران و استارت آپ‌ها و دانش بنیان ایجاد می‌شود، گفت: اگر تصمیم و اقدامات سنتی در مازندران به جای تصمیم فناوری‌های نوین همچنان ادامه بیابد، نسل آینده ما را نخواهد بخشید



معاون استاندار گفت: ۲۰همت از اعتبارات توسعه زیرساختی سفر رئیس جمهور به مازندران پرداخت شد



وی گفت: تولید ثروت از سوی شرکت‌های فناوران، استارت آپ‌ها و دانش بنیان بایدحعملیاتی شود و رویکرد دولت چهاردهم حمایت از این گروه‌ها است.