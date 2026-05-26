هزینه سرویس مدارس باید به دانش آموزان برگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی اصفهان در نشست با مدیر عامل شرکتهای حمل و نقل مسافر شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ارائه نشدن خدمات سرویس مدارس در پی بروز جنگ تحمیلی سوم و رخدادهای اخیر کشور، مقرر شد ۳۵ درصد از کل هزینه پرداختی بابت قرارداد سرویس مدارس به اولیاء دانش آموزان برگردانده شود که در مهلت اعطاشده اگر این امر کامل محقق نشد تعزیرات ورود پیدا کرده و با متخلفان برخورد تعزیری میکند.
میثم عربیان گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی هرگونه افزایش قیمت بدون ضابطه ممنوع است و حق الزحمه اشخاص تعلق به کار انجام شده میباشد و به افرادی که کاری انجام ندادهاند حق الزحمهای هم تعلق نمیگیرد.