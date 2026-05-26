

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پنج شنبه به دلیل نفوذ توده هوای نسبتا گرم برای استان های ایلام، خوزستان، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد .

این هشدار جمعه هم برای خوزستان، جنوب ایلام، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی اعتبار دارد

در این شرایط احتمال افزایش مصرف حامل‌های انرژی، در نواحی برف‌گیر احتمال ذوب شدن برف وجود دارد

مدیریت در مصرف حامل‌های انرژی، عدم اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها در نواحی کوهستانیِ برف‌گیرتوصیه شده است.