«دانشآموز هوشمند قرآن» با هدف آموزش تعاملی قرآن به دانشآموزان طراحی شده و میکوشد فضای سنتی آموزش را با امکانات فناوری تلفیق کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، توسعه نرمافزارهای قرآنی و آموزش قرآن، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، سبب شده تا آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید و حفظ قرآن کریم از فضای سنتی کلاسها فراتر رفته و وارد زیست دیجیتال نسل جدید شود. در این میان، نرم افزار «دانشآموز هوشمند قرآن» یکی از نمونههای این عرصه در حوزه آموزش هوشمند به شمار میرود.
این برنامه با هدف تسهیل فرآیند آموزش قرآن برای دانشآموزان طراحی شده و تلاش میکند از طریق ابزارهای تعاملی، فضای آموزش حضوری را به محیطی قابل دسترس تبدیل کند. رویکردی که امروز در بسیاری از نظامهای آموزشی جهان با عنوان «آموزش هوشمند» مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشهای حوزه آموزش هوشمند نیز نشان میدهد، استفاده از فناوریهای نوین میتواند به افزایش مشارکت، انگیزه و یادگیری عمیقتر دانشآموزان کمک کند.
* تمرکز بر آموزش تعاملی قرآن
نرم افزار «دانشآموز هوشمند قرآن» در نگاه نخست، محیطی ساده و دانشآموز محور دارد. طراحی نرمافزار بهگونهای است که کاربران کمسن نیز بتوانند بدون پیچیدگی خاصی از بخشهای مختلف آن استفاده کنند. مهمترین محور فعالیت این برنامه، آموزش و تمرین مهارتهای قرآنی در قالبی تعاملی است. چنین نرم افزارهایی معمولاً تلاش میکنند فرآیند سنتی آموزش قرآن را با امکانات دیجیتال ترکیب کنند؛ از جمله آموزش مرحلهای روخوانی و روانخوانی، تمرینهای شنیداری و تلفظ، ارزیابی عملکرد دانشآموز، امکان پیگیری روند پیشرفت و تعامل میان مربی و قرآنآموز.
نمونههای بینالمللی مشابه نیز نشان میدهد که بهرهگیری از فناوری تشخیص تلاوت و آموزش تجوید هوشمند، به یکی از مسیرهای مهم توسعه آموزش قرآن تبدیل شده است.
واقعیت آن است که نسل امروز ارتباط گستردهای با تلفن همراه و فضای دیجیتال دارد. استفاده از محیطهای تعاملی، امتیازدهی، تمرینهای چندرسانهای و فضای کاربرپسند، میتواند جذابیت آموزش قرآن را برای نوجوانان افزایش دهد.
چنین نرمافزارهایی میتوانند نقش مکمل برای کلاسهای حضوری ایفا کنند. مربی قادر است بخشی از تمرینها و ارزیابیها را به فضای مجازی منتقل کند و روند یادگیری قرآنآموزان را بهتر مدیریت کند.
* چالشها و معایب احتمالی
با وجود نقاط قوت، این نرم افزار و نمونههای مشابه با برخی چالشها نیز روبهرو هستند.
* وابستگی به تلفن همراه و اینترنت
هر چند آموزش مجازی مزایای فراوانی دارد، اما وابستگی بیش از حد کودکان و نوجوانان به گوشی تلفن همراه، یکی از نگرانیهای جدی خانوادهها و کارشناسان تربیتی است. البته آموزش قرآن صرفاً انتقال مهارت نیست، بلکه بخشی از آن به ارتباط تربیتی میان استاد و شاگرد بازمیگردد؛ موضوعی که در فضای دیجیتال تا حدی کمرنگ میشود.
* نیاز به بروزرسانی مستمر
نرم افزارهای آموزشی برای حفظ کیفیت و رضایت کاربران، نیازمند توسعه مداوم، رفع خطاها، بهبود رابط کاربری و افزودن امکانات جدید هستند. در غیر این صورت، بهتدریج از چرخه استفاده کاربران خارج خواهند شد.
* چالش عدالت آموزشی
هر چند آموزش دیجیتال فرصتهای تازهای ایجاد میکند، اما همچنان بخشی از دانشآموزان به اینترنت یا گوشی هوشمند مناسب دسترسی ندارند؛ مسئلهای که در سالهای اخیر نیز بارها مورد توجه کارشناسان آموزش قرار گرفته است.
نرم افزار «دانشآموز هوشمند قرآن» را میتوان تلاشی در مسیر هوشمندسازی آموزش قرآن و همگام شدن با تحولات فناوری دانست؛ برنامهای که میکوشد آموزش سنتی قرآن را با ابزارهای نوین آموزشی پیوند بزند و تجربهای تعاملی برای دانشآموزان ایجاد کند.
اگرچه چنین نرمافزارهایی نمیتوانند جایگزین کامل استاد و کلاس حضوری شوند، اما در صورت توسعه اصولی و پشتیبانی محتوایی مناسب، میتوانند نقش مکملی مؤثر در فرآیند آموزش و انس نوجوانان با قرآن کریم ایفا کنند؛ بهویژه در دورانی که آموزش دیجیتال به بخشی جداییناپذیر از زندگی نسل جدید تبدیل شده است.