رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو گفت: توسعه همکاری‌های ترانزیتی، نفتی، انرژی، برق، آب و گردشگری با تاجیکستان در دستور کار قرار دارد و اسناد نهایی امضا می‌شود.



به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، گفت: هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان هم‌زمان با چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح عالی درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار» برگزار می‌شود؛ کنفرانسی که از چهارم تا هفتم خرداد در حال برگزاری است.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو افزود: مسئولان جمهوری تاجیکستان در کنار این رویداد مهم، برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. در آغاز این نشست اشاره شد که ما در شرایطی در این کنفرانس و کمیسیون مشترک حضور یافته‌ایم که ایران از میانه یک جنگ نابرابر عبور کرده؛ جنگی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و در جریان آن، رهبر عظیم‌الشأن و مقتدای ما و همچنین جمعی از بزرگان نظام به شهادت رسیدند. با وجود این مصائب و دشواری‌ها، به دلیل اهمیت ویژه جمهوری تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با جناب آقای امامعلی رحمان رئیس‌جمهور محترم تاجیکستان، برای اجرای رهنمود‌ها و توافقات میان دو کشور، در این نشست حضور یافته‌ایم.

وی با اشاره به دوره قبل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان، اذعان کرد: خوشبختانه پس از برگزاری هفدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال گذشته در شیراز، امروز هجدهمین دوره این کمیسیون را در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، برگزار می‌کنیم. با توجه به اهمیت این روابط، امیدواریم این رویداد زمینه تعمیق هرچه بیشتر روابط دیپلماتیک میان دو کشور را فراهم سازد و شاهد گسترش روزافزون همکاری‌ها باشیم. ظرفیت‌های گسترده‌ای میان دو کشور وجود دارد؛ از جمله در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی، احداث واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد تاجیکستان، همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در انتقال فناوری، تبادل تجربیات، توسعه تولید، گسترش همکاری‌های بهداشتی، سلامت و پزشکی. امیدواریم در این رویداد، توافقات مؤثری در این حوزه‌ها حاصل شود.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو، افزود: همچنین توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی، همکاری‌های نفتی، حوزه انرژی، برق، آب، گردشگری و سایر زمینه‌های همکاری در دستور کار قرار دارد و مقدمات دستیابی به نتایج مطلوب در این بخش‌ها فراهم شده است. در پایان این نشست، اسناد مربوطه توسط رؤسای کمیسیون مشترک به امضا خواهد رسید. از سوی جمهوری اسلامی ایران عباس علی‌آبادی وزیر محترم نیرو و از سوی جمهوری تاجیکستان، دلیر جمعه وزیر محترم انرژی و ذخایر آبی این کشور به عنوان روسای کمیسیون مشترک حضور دارند. خوشبختانه مقدمات تهیه سند هجدهمین کمیسیون مشترک فراهم شده است و امروز و فردا کارشناسان دو کشور در قالب کمیته‌های تخصصی مختلف به‌صورت جدی در حال بررسی موضوعات و نهایی‌سازی مفاد توافقات هستند تا زمینه امضای نهایی اسناد فراهم شود.