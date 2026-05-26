عملیات بارریزی سنگ‌کوهی، رگلاژ نهایی و غلتک‌کوبی در سایت پیشرفته پسماند قائمشهر با هدف تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های این مجموعه، با جدیت در حال انجام است. ‎



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه روند اجرایی طرح توسعه و بهسازی سایت پیشرفته پسماند قائمشهر وارد مرحله جدیدی شده است، گفت: هم‌اکنون عملیات عمرانی شامل بارریزی سنگ‌کوهی، رگلاژ نهایی سطوح و غلتک‌کوبی محوطه روباز کارگاه، با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیرو‌های فنی در حال اجراست.



دادبود افزود: اجرای این اقدامات نقش مهمی در افزایش استحکام بستر، آماده‌سازی مسیر‌های دسترسی و تسهیل مراحل بعدی پروژه خواهد داشت.

او ادامه داد: روند تکمیل زیرساخت‌های سایت پیشرفته پسماند قائمشهر مطابق برنامه زمان‌بندی در حال پیگیری است.



معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: سایت پیشرفته پسماند قائمشهر به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم حوزه مدیریت پسماند در مازندران، با هدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، ساماندهی اصولی پسماند و بهبود خدمات شهری در دست اجرا قرار دارد.