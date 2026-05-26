امروز روز عرفه است؛ روزی که در‌های آسمان به گفته روایات باز می‌شود. در فضای مجازی هم کاربران این روز را غنیمت شمرده‌اند و با هشتگ عرفه، دل‌هایشان را به آسمان سپرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز، نهمین روز از ماه ذی‌الحجه، روز «عرفه» است؛ روزی که در تاریخ مسلمانان نه فقط یک تقویم ساده، که اوج بندگی و نزدیک‌ترین لحظه انسان به افق‌های مهربانی خداوند محسوب می‌شود.

در صحرای عرفات، نزدیک مکه، صد‌ها هزار زائر حج گرد هم آمده‌اند. از هر رنگ، نژاد و زبان، اما با یک نوا: «لبیک، اللهم لبیک». آنها از سحرگاه تا غروب آفتاب در آن دشت سوزان و در عین حال پر از نور، ایستاده‌اند؛ نه برای امور دنیا، بلکه برای گریه‌ای صادقانه، دعایی بی‌پیرایه و طلب آمرزشی که از اعماق جان برمی‌خیزد.

تاریخ مسلمانان، عرفه را تنها یک مناسک عبادی نمی‌بیند؛ آن را نقطه عطفی از رحمت الهی می‌داند. روایت شده که در این روز، در‌های آسمان به روی زمین گشوده می‌شود و دعا‌ها رنگ اجابت می‌گیرند. در سیره پیامبران و اولیا، عرفه هماره روز «بازگشت» بوده است: بازگشت دل‌های خسته به سوی خدا، بازگشت امید به قله‌های روشنایی.

این روز، فقط یک مناسک حج نیست. برای آنهایی که در خانه‌هایشان، دور از مکه، نفس می‌کشند نیز فرصتی است بی‌نظیر: روزه برای غیر حاجی، دعای معروف امام حسین (ع) در صحرای عرفات، و لحظاتی که انسان می‌تواند هر چه بر دل دارد، شادی، اندوه، گناه، آرزو را با خدای خود بی‌واسطه در میان بگذارد.

عرفه به مسلمانان یادآوری می‌کند که هنوز می‌توان برگشت، هنوز می‌توان بخشید و بخشیده شد. فردا، عید قربان است؛ روزی که اوج ایثار و رهایی از تعلقات است، اما امروز، روز اشک و نجواست؛ روزی که آسمان رحمت، بی‌حساب بر زمین باز است؛ و تو، اگر چه در عرفات نیستی، اما این صدا را می‌شنوی؟ صدای میلیون‌ها انسان که با هم می‌گویند: «خدایا، ما را ببخش و به ما رحم کن، که تو بهترین بخشنده‌ای.»

بازتاب روز عرفه در فضای مجازی؛ از توصیه امام صادق (ع) تا دعای جمعی برای ایران

همزمان با نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، موج تازه‌ای از پست‌ها و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. آنچه امروز در فضای مجازی می‌گذرد، تنها یک رویداد خبری نیست؛ روایتی است از دل‌های مشتاقی که هرکدام به زبانی با خدای خود نجوا می‌کنند.

«سلام بر عرفه»؛ ندایی که از قاب گوشی‌ها بلند شد

از ساعات ابتدایی روز، هشتگ عرفه در صدر ترند‌های مجازی قرار گرفته است. کاربران با جملاتی کوتاه، اما پرمعنا، این روز را «سلامی بر آسمان» توصیف کرده‌اند. روایتی از امام صادق (ع) در میان پست‌ها دست‌به‌دست می‌چرخد که می‌فرماید: «هرچه می‌خواهی برای خود دعا بخوان و در دعا کردن بکوش که آن روز (عرفه) روز دعا و درخواست است.»

این حدیث، محوری‌ترین پیام امروز کاربران شده؛ اینکه عرفه روز خواستن بی‌پرواست، روزی که هیچ حاجتی کوچک نیست.

عرفه؛ روز پاک کردن دل‌ها از «کینه و غفلت»

نکته قابل توجه در بازتاب امروز، توجه به جنبه اخلاقی و اجتماعی عرفه است. بسیاری از کاربران نوشته‌اند که این روز فقط برای دعای فردی نیست، بلکه فرصتی است برای «پاک کردن دل‌ها از غبار کینه و غفلت». یک کاربر با ظرافت خاصی اشاره کرده بود که عرفه یادآور این حقیقت است: «هیچ فاصله‌ای میان بنده و خدا باقی نمی‌ماند، وقتی دل صادقانه رو به آسمان کند.»

در میان این پست‌ها، دعا برای «عزت ایران» و «آرامش مردم» نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. عرفه امسال، برای بسیاری از کاربران ایرانی، به روزی برای به اشتراک گذاشتن آرزو‌های جمعی تبدیل شده.

فضای مجازی امروز آینه تمام‌نمای این حقیقت شده است؛ جایی که کینه‌ها کنار می‌رود، غفلت‌ها زدوده می‌شود و تنها صدای «یا رب» می‌ماند و امید به فردایی روشن‌تر.

عرفه، فقط یک روز نیست؛ اکسیری است در دستان هر کس که بداند چگونه لحظه‌هایش را قدر بشناسد.

گزارش از فاطمه کربلایی