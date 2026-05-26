به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جشن گل‌ریزان شهرستان خوی که با حضور رئیس ستاد دیه کشور برگزار شد، خیرین این شهرستان با اهدای ۱۰ میلیارد تومان، زمینه آزادی ۱۱۰ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کردند.

اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کل کشور در این مراسم با اشاره به چالش‌های مالی پرونده‌های قضایی گفت: «در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار زندانی جرایم غیرعمد مالی در کشور وجود دارد که مجموع بدهی آنها رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) است.»

در ادامه، مراد فتحی مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی با تمجید از فرهنگ نوعدوستی در استان، اظهار داشت: «سال گذشته با کمک ۹۴ میلیارد تومانی مردم، ۱۲۰۰ زندانی در سطح استان آزاد شدند و اکنون نیز ۱۱۰۰ نفر دیگر چشم‌انتظار این حمایت‌ها هستند.»

حجت‌الاسلام یعقوب رشتبر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این شهرستان تصریح کرد: «در دو ماه اخیر ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان پرداخت شده بود و امشب نیز با جمع‌آوری ۱۰ میلیارد تومان دیگر، امیدواریم تمامی ۱۱۰ زندانی غیرعمد خوی به‌زودی به آغوش خانواده بازگردند.»

همچنین غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی وحجت خبازخدایی، رئیس حوزه قضایی خوی در این مراسم بر نقش کلیدی خیرین این شهرستان در کاهش جمعیت کیفری و سلامت اجتماعی جامعه تأکید کردند.

در پایان این مراسم با حضور مسئولین کشوری و استانی، از خیرین برگزیده خوی که در امر آزادی زندانیان پیش‌قدم بودند، تجلیل به عمل آمد.