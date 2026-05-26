پس از ساماندهی و تعیین تکلیف پسماند استان، دولت گام دوم نجات محیطزیست زیست استان را با ساماندهی فاضلاب با هشت همت اعتبار کلید زد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استاندار مازندران با اشاره به اقدامات دولت در حوزه زیرساختهای زیستمحیطی استان، گفت: پس از تعیین تکلیف پروژههای پسماند در مازندران، دولت گام دوم نجات محیطزیست استان را با تمرکز بر ساماندهی شبکه فاضلاب آغاز کرده و در این مسیر ۸ همت اعتبار اختصاص یافته است.
مهدی یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت حفظ محیطزیست و جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی و آبهای سطحی، افزود: اجرای طرحهای فاضلاب در شهرها و مناطق مختلف مازندران با جدیت دنبال میشود و این اقدام نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی و بهبود شرایط زیستمحیطی استان خواهد داشت.
او به طرح ملی پل شهر پل سفید اشاره کرد و گفت: این طرح مهم عمرانی پس از بیش از ۲۳ سال انتظار، امسال افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
یونسی رستمی، بهرهبرداری از این پل را گامی مؤثر در کاهش مشکلات ترافیکی، تسهیل تردد و توسعه زیرساختهای حملونقل منطقه عنوان کرد و افزود: تکمیل طرحهای نیمهتمام و اولویتدار استان با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.