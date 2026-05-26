به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جمع مردم ولایت‌مدار تهران و در میدان خراسان، با گرامیداشت یاد امام شهیدان، شهدای جنگ تحمیلی سوم و سالگرد شهادت شهید سید ابراهیم رئیسی و یاران شهیدش، به تبیین دستاورد‌های حضور مردم در میادین شهرها، تحلیل وضعیت راهبردی منطقه و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در ابتدای سخنان خود ضمن خداقوت به مردم عزیز ایران اسلامی که ۸۶ شب متوالی در سراسر کشور و به‌ویژه در میادین شهر‌ها حضور یافتند، این حضور حماسی را «معجزه الهی» و نشانه‌ای از تداوم راه امام راحل (ره) و شهدا دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شخصیت والای امام شهید اظهار داشت: امام عزیز ما عمری مجاهدانه و خالصانه زیست؛ با وجود تمام بی‌مهری‌ها و آزار‌هایی که از سوی برخی تندرو‌ها و کندرو‌ها متحمل شد، همواره با دست محبت با آنان برخورد کرد. او جانش را فدای ملت کرد.

وی با نقل قولی از یکی از عرفای معاصر افزود: مقام معنوی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) چنان عالی بود که تا خود اراده نمی‌کرد، از دنیا نمی‌رفت؛ ایشان اراده کردند به شهادت برسند و این مقام سعادت، همان آرزویی است که امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر برای یاران خدا بیان فرموده‌اند.

کارنامه ۲۵۰ ساله آمریکا: ۱۶ سال صلح، بقیه جنگ و جنایت

استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل رفتار‌های ایالات متحده در عرصه جهانی پرداخت و گفت: بر اساس آمار‌های رسمی، آمریکا کمتر از سه قرن است که دولت تشکیل داده و جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق این کشور اعتراف کرده که آمریکا در این مدت تنها ۱۶ سال نجنگیده و مابقی عمرش را صرف جنگ و جنایت کرده است. آمریکا کشوری است که هر جا رفته، جنایت کرده و اگر هم شکست خورده، مانند جنگ ویتنام، اما در بسیاری موارد به اهداف شوم خود رسیده است.

سناریوی شکست‌خورده ترامپ: از تهدید تا انزوا

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر شکست راهبرد‌های فشار حداکثری علیه ایران گفت: آمریکا تصور می‌کرد اگر به ایران حمله کند، در کمتر از یک هفته مانند ونزوئلا ایران را تصرف و پرچم خود را بر فراز تهران نصب می‌کند؛ اما خداوند سبحان نشان داد که نه‌تنها پرچم آمریکا در ایران مستقر نشد، بلکه در آتش اراده ملت ایران سوخت.

استاد خسروپناه با تشبیه وضعیت کنونی ترامپ به «عقربی که دورش آتش گرفته» افزود: رئیس‌جمهور آمریکا اکنون مانند عقربی شده که از هر مسیری می‌خواهد فرار کند، موفق نمی‌شود و در نهایت با نیش خودش خودکشی می‌کند. ناو‌هایی که برای محاصره ایران آورده‌اند، بیش از گذشته تنگه هرمز را بسته‌تر و مشکلات اقتصادی جهان را مضاعف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه ما هم مشکلات اقتصادی داریم، اما امروز این آمریکا و کشور‌های اروپایی هستند که دچار بحران‌های جدی اقتصادی شده‌اند؛ آنها با تحریم ایران، برای خودشان گرفتاری درست کردند.

رونمایی از دستاورد‌های فناوری دفاعی: هدف‌گیری نقاطی که ماهواره‌ها نمی‌بینند

خسروپناه با اشاره به مسئولیت خود به‌عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش این شورا در تصویب اسناد کلان علم و فناوری کشور (هوافضا، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و کوانتوم) گفت: گرچه در جنگ اخیر موشک‌های زیادی استفاده شد، اما در همین مدت، علم و فناوری دفاعی ما چنان رشد کرده که می‌تواند نقاط حساس دشمن را که حتی ماهواره‌ها هم قادر به رصد آن نیستند، هدف قرار داده و نابود کند.

وی با ارسال پیامی صریح به کاخ سفید تصریح کرد: جنگ مجدد هم به ضررشان خواهد بود و ضربه‌ای مهلک‌تر از گذشته خواهد دید؛ تنها راه سوم، مذاکره است و در مذاکره هم باید شرایط ایران را بپذیرد.

سه رکن دیپلماسی انقلاب: مصلحت، حکمت و عزت

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تقدیر از رزمندگان دیپلماسی کشور اظهار داشت: رزمندگان ما در میدان دیپلماسی، قطعاً منافع ملی را در نظر خواهند گرفت. «مصلحت»، «حکمت» و «عزت» سه رکن دیپلماسی سیاسی است که امام شهیدمان بر آن تأکید فرمودند و قطعاً این اصول در مذاکرات جاری لحاظ خواهد شد.

وی افزود: این‌طور نیست که مسئولان بروند و هر کاری دلشان خواست انجام دهند؛ مصالح و منافع ملی خط قرمز همه تصمیم‌گیری‌هاست.

آمریکا در سیاست‌های خود فرو رفته است

خسروپناه با اشاره به کارنامه سیاه ایالات متحده در منطقه تصریح کرد: آمریکا هر جا را ویران می‌کرد، بعد غارت می‌کرد؛ اما امروز در سیاست‌های خود فرو رفته و مانند عقربی شده که دورش حلقه آتش کشیده‌اند و از هر سو می‌خواهد فرار کند، موفق نمی‌شود.

وی گفت: آخر و عاقبت این موجود پلید، خودکشی ذلت‌بار خواهد بود؛ همان‌طور که سران جنایتکار تاریخ مانند هیتلر با ذلت نابود شدند، این انسان خبیث که حیف است لفظ «انسان» بر او اطلاق شود، نیز با ذلت از دنیا خواهد رفت.

درس‌های تاریخ: از واگذاری بحرین تا مقاومت امروز

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مرور بخش‌هایی از تاریخ معاصر ایران گفت: در زمان احمدشاه، فرمانده کل قوا رضاخان نادان و بی‌کفایت بود که هرات را از دست داد، بعداً دولت پهلوی را تشکیل داد؛ همان‌که چنان بی‌عرضه بود که بحرین را بدون یک شلیک گلوله به انگلیسی‌ها واگذار کرد.

وی افزود:، اما امروز وقتی رهبر حکیم، شجاع و مجاهدی مانند حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ملت را تربیت می‌کند، نتیجه‌اش می‌شود ملتی ولایت‌مدار، مقاوت‌کننده و پیروز. رهبر فرزانه ما با اینکه در دوران جنگ مجروح شدند، اما هر روز مسائل جنگ را پیگیری می‌کردند، فرماندهان را هدایت می‌نمودند و با شجاعت و قدرت، رزمندگان اطاعت‌پذیر را به پیروزی‌های بزرگ رساندند.

جنگ تحمیلی: نبرد نابرابر با حمایت ۸۰ کشور از صدام

استاد خسروپناه با گرامیداشت چهارم خرداد، سالروز حماسه و مقاومت دزفول، به یادآوری روز‌های سخت جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: در آن دوران، یک جنگ جهانی سوم علیه ایران به راه انداخته بودند؛ ۸۰ کشور به صدام نیرو، پول و سلاح می‌دادند، آلمان‌ها بمب‌های شیمیایی در اختیارش می‌گذاشتند و کشور‌های منطقه یا نیرو می‌فرستادند یا پول.

وی با بیان خاطراتی از کمبود‌های تجهیزاتی دوران جنگ افزود: ما تحریم بودیم، حتی سیم‌خاردار به ما نمی‌دادند؛ پلاک شناسایی نداشتیم، با سیم تلفن پلاک درست می‌کردیم که گردن بچه‌ها زخم می‌شد. در دزفول، کل سپاه آن منطقه در یک مقطع فقط یک آرپی‌جی داشت! با این وجود، به لطف الهی و عنایت حضرت ولی‌عصر (عج)، صدام با ذلت گرفتار شد.

استاد خسروپناه با تأکید بر نقش معنویت در پیروزی‌های انقلاب اسلامی گفت: همت رزمندگان عالی بود، اما مولای ما صاحب‌الزمان (عج) بود که ایران را یاری کرد. امروز هم عنایت امام زمان (عج) شامل حال این کشور است.

وی از مردم خواست تا با قلب پاک به امام زمان (عج) استغاثه کنند و افزود: آقا جان! ما مظلومیم، اما مظلوم مقتدر؛ اگر دشمنان خدا و این ملت بخواهند به ما آسیب بزنند، ما چند برابر به آنها ضربه خواهیم زد.

هشدار به گران‌سازان: برخورد قاطع نهاد‌های نظارتی ضروری است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد شدید از مفسدان اقتصادی داخلی تصریح کرد: مراقب باشیم گناه نکنیم، به هموطنانمان ظلم نکنیم. برخی گران‌فروشان و به‌ویژه «گران‌سازان» که مافیای قدرت هستند و با ایجاد کمبود مصنوعی قیمت‌ها را بالا می‌برند، از گران‌فروشان عادی بدترند.

وی خطاب به نهاد‌های امنیتی و نظارتی گفت: اول باید به سر این گران‌سازان زد، نه اینکه بعداً جنس گران‌شده را به مردم بدهند. این افراد باید در ملأ عام و در میادین شهر محاکمه و مجازات شوند؛ جنایت اینها در حق مردم، کمتر از جنایت رژیم صهیونیستی نیست.