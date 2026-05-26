معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان از برنامهریزی گسترده استان برای بزرگداشت شهدای اقتدار به مناسبت سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در حاشیه جلسه بزرگداشت «شهدای اقتدار» با اشاره به نامگذاری ۲۰ خرداد بهعنوان یادآور آغاز جنگ ۱۲ روزه، به اهمیت تبیین ابعاد شخصیتی شهدا پرداخت و از برگزاری تجمعات شبانه، برپایی غرفههای فرهنگی در ۱۲ شهرستان و برنامههای ویژه به همین مناسب در میعادگاه های نماز جمعه در استان خبر داد.
سعید پور علی افزود: در ۲۳ خرداد نیز برنامههایی نظیر دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزارشهدا و استفاده از ظرفیت مساجد محلات اجرا میشود، همچنین موضوع نامگذاری معابر و میادین به نام این شهدا در دستور کار قرار دارد.
پورعلی تأکید کرد: سپاه پاسداران محوریت اجرای این رویدادهاست و فرمانداران موظف به همکاری حداکثری با این نهاد هستند.
همچنین در این جلسه معاون اجرایی سپاه استان، با تعیین وظایف دستگاههای اجرایی، بر لزوم همافزایی همه بخشها تأکید کرد.
سرهنگ حاتمی ازشهرداریها، ادارات آب و برق و سایر دستگاههای خدماتی خواست تا زیرساختهای لازم برای تجمعات و فضاسازیهای محیطی را فراهم کنند.
وی همچنین از نهادهای فرهنگی و رسانهای خواست تا با تهیه اقلام فرهنگی، برگزاری مراسمهای تبلیغاتی و تولید مستندهای تصویری، فضای استان را برای این بزرگداشت باشکوه آماده کنند.