همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک ولایت و امامت، شبکه تهران با شعار «همدلی، امید، ولایتمداری» و با هدف تقویت همبستگی ملی و تبیین جایگاه رهبری، ویژهبرنامههای متنوعی را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این ایام گروه «کودک و خانواده» جنگ شبانه و شاد «طهرانشاط» را در ۱۰ قسمت پخش می کند.
این گروه همچنین برنامه «به خانه برمیگردیم» را در ۵ قسمت با دعوت از مهمانان مرتبط، پخش پلیبک، پلاتوی مجری و ولههای مناسبتی به این ایام اختصاص داده است.
«بچهها بیایید تماشا»، دیگر برنامه این گروه است که در ۳ قسمت، با پلاتوی مجری و موسیقیهای شاد به این مناسبت میپردازد.
گروه «تهران و شهروندی» نیز با رویکرد امیدبخش عبور مردم از بحرانهای اقتصادی، ۳ قسمت از برنامه «تهران ۲۰» را به کمکهای مردمی در سراسر کشور و گفتوگو با مهمانان اختصاص داده است.
این گروه همچنین در برنامه «گزارش ۵ در شهر» در ۴ قسمت، با گزارشهای مردمی و پوشش مراسم و رویدادهای دهه ولایت و امامت، به حمایت و انعکاس فعالیتهای مردمی و جهادی، تقویت تصویر جامعهای فعال و نقش حضور مردم در وحدت و انسجام ملی میپردازد.
در گروه «معارف»، برنامه «تا نیایش» با ۱۰ قسمت، با پلاتوی مجری، وله، موسیقی و تصاویر متناسب و بحث کارشناسی به موضوعات ولایت فقیه، نقش مردم در وحدت ملی، پیوند عدالت علوی با شفافیت و تبیین جایگاه رهبری در مقابله با جنگ شناختی میپردازد.
گروه «اجتماعی» شبکه تهران نیز برنامه صبحگاهی «سلام تهران» را در ۸ قسمت، با بخش های شاد، گروه سرود و حضور هنرمندان و مهمانان مرتبط با این ایام پخش میکند. همچنین این گروه ویژهبرنامه «شب فیروزهای» را در ۱۰ قسمت، به صورت جنگ شبانه شاد برای مخاطبان پخش می کند.
به مناسبت عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، ویژهبرنامه زنده و شاد «طهرانشاط» امشب ساعت ۲۲، پخش میشود.
«محمد حشمتی» (خواننده)، «داریوش سلیمی» (بازیگر)، «فاطمه امینی» (مجری کودک) و گروه دف نوازی «ندای حق» مهمانان این برنامه هستند.
این برنامه شاد و مفرح با اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، دو مجری نامآشنا و محبوب، به مدت ۷۵ دقیقه پخش میشود.
برنامه «طهرانشاط»، با تهیهکنندگی «میلاد حق پرست»، کاری از گروه خانواده و کودک، در ایام دهه ولایت هر شب در همین ساعت پخش می شود.