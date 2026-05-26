آیین پر فیض نماز عید سعید قربان فردا در مناطق مختلف آذربایجان شرقی از جمله تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،ستاد نماز جمعه تبریز اعلام کرد:نماز پر فیض عید سعید قربان فردا همزمان با سراسر کشور در شهرها و بخشهای مختلف آذربایجانشرقی اقامه میشود و این مراسم معنوی در تبریز به امامت حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان در مصلای اعظم امام خمینی(ره) برگزار میشود.
بر همین اساس درهای مصلای تبریز از ساعت ۶ صبح به روی نمازگزاران گشوده خواهد شد و راس ساعت ۸ نماز با شکوه عید سعید قربان آغاز میشود.