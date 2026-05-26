

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری مازندران و استانداری گلستان مبنی بر ساماندهی و مدیریت تردد خودرو‌های مناطق آزاد، با حضور مسئولین ارشد استانی و انتظامی دو استان امضا شد



این تفاهم‌نامه که با هدف ایجاد چارچوبی هماهنگ حقوقی، اجرایی و نظارتی منعقد شده است، به طور مشخص بر تسهیل و مدیریت تردد خودرو‌های متعلق به مناطق آزاد مازندران و اینچه‌برون در محدوده جغرافیایی دو استان تمرکز دارد.



استاندار مازندران در حاشیه این مراسم، با اشاره به قول مساعدی که پیشتر به مردم استان در خصوص حل و فصل مسئله تردد خودرو‌های منطقه آزاد داده بود، گفت: با همکاری و تعامل سازنده با استان همجوار گلستان، به این وعده عمل کرده و گامی مهم در جهت رفع دغدغه‌های شهروندان برداشته شد

یونسی رستمی افزود: این تفاهم‌نامه نه تنها به روان‌سازی تردد‌ها کمک می‌کند، بلکه با لحاظ الزامات زیست‌محیطی، به حفظ پاکیزگی هوای منطقه نیز یاری می‌رساند.



او ادامه داد: این توافق، ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اهدافی، چون مدیریت بهینه تردد، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، ارتقای ایمنی و کیفیت ناوگان حمل و نقل و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری میان دو استان را دنبال می‌کند.

استانداری‌های دو استان متعهد شده‌اند با همکاری نهاد‌های مرتبط، سازوکار‌های لازم برای نظارت و مدیریت مشترک تردد خودرو‌ها را تدوین و اجرا نمایند.