هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر شکستهشدن درختان کهنسال به علت وزش باد فراتر از ۹۰ کیلومتر بر ساعات در استان مرکزی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار شماره ۱۴ سطح زرد هواشناسی برای استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
تداوم گرادیان فشار که موجب تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید و پدیده گردوخاک خواهد شد.
زمان شروع:
چهارشنبه ۶ خرداد تا شنبه ۹ خرداد.
نوع مخاطره:
چهارشنبه: وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی؛
پنجشنبه: وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی و احتمال انتقال گردوخاک منطقهای؛
جمعه و شنبه: وزش باد نسبتا شدید تا شدید به طوری که سرعت وزش باد لحظهای در برخی از نقاط بویژه نیمه جنوبی استان از ۹۰ کیلومتر بر ساعات فراتر خواهد رفت. خیزش گردوخاک محلی و احتمال انتقال گردوخاک منطقهای.
منطقه اثر:
اراک، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات، آشتیان و تفرش.
اثر مخاطره:
احتمال خسارت به سازههای سبک و ناپایدار و پرتاب اشیا از ارتفاع، احتمال شکستن درختان فرسوده و کهنسال و احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی.
توصیه:
استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانه ها، پلاکاردها و تابلوهای تبلیغاتی - خودداری از کار در اماکن مرتفع و صعود به ارتفاعات - خودداری افراد بویژه گروههای حساس از حضور در فضای آزاد در صورت وقوع پدیده گردوخاک - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.