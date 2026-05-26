استاندار کرمانشاه گفت: ستاد مرکزی اربعین از فعالسازی مرز سومار برای اربعین حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، در نشست کارگروه ویژه مرز گفت: مرز سومار به عنوان یک مرز رسمی و شناختهشده بین ایران و عراق، مورد تأکید جدی دولت عراق نیز هست.
منوچهر حبیبی از قانعسازی ستاد مرکزی اربعین برای فعالسازی رسمی مرز سومار به عنوان یک خدمت ارزشمند یاد کرد و گفت: در کنار مرزهای صاحبنامی، چون خسروی، مهران، چذابه و شلمچه، این اقدام بسیار مهم و دشوار بود که با پیگیریهای مستمر محقق شد.
حبیبی با اشاره به تجربه موفق اربعین گذشته در مرز خسروی گفت: در سال گذشته، تردد بیش از ۱۱۰ هزار نفری در مرز خسروی را در یک شب بدون هیچ مشکلی تجربه کردیم واکنون باید بهینهسازی و رفع نواقص مرز سومار را هم در دستور کار قرار دهیم.