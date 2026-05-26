استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم صیانت از میراث معنوی و فیزیکی مقاومت، خوزستان را «سرزمین ایثار» و «پایتخت دفاع مقدس» نامید و خواستار توجه جدی به ثبت و ضبط تمامی نقاط حماسی این استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در مراسم رونمایی از اثر هنری «کلام ماندگار» و همچنین ۱۲ اثر ثبت ملی شده دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: دقت، تمرکز، سنجیده سخن گفتن و حکمت در بیان مطالب، از ویژگی‌های بارز رهبر شهید بود که آقای دولتخواه، هنرمند برجسته استان، با الهام گرفتن از این موضوع، اثر ارزشمند «کلام ماندگار» را خلق کرده است.

وی با تاکید بر جایگاه والای هنر در تعالی و ارتقاء روحی جامعه افزود: هنرمندان متعهد ما در دوران جنگ تحمیلی، با خلق آثار فاخر، عظمت حضور مردم و ایستادگی در برابر نیرو‌های اهریمنی را به شایستگی ثبت و ضبط کردند و امروز شاهد تداوم این مسیر هنری هستیم.

خوزستان، سرزمین ایثار و مقاومت

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی استان در ثبت ملی نقاط ویژه دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جای‌جای استان خوزستان نشان‌دهنده مقاومت و محل ریخته شدن خون پاک شهداست؛ لذا نباید به سادگی از کنار این نقاط عبور کرد. هر نقطه این استان، مشحون از آثار فاخری است که باید برای آیندگان حفظ شود.

استاندار خوزستان با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب مقاومت در این دیار تصریح کرد: واقعه جهاد عشایر عرب در مقابل متجاوزان بریتانیایی، ایستادگی عشایر غیور لر، بختیاری و بهمئی در کوه‌های زاگرس و حماسه‌آفرینی مردم دزفول که با وجود اصابت ۱۷۶ موشک، شهر را ترک نکردند، بخشی از شناسنامه پرافتخار این سرزمین است.

وی همچنین با تجلیل از مردم حماسه‌ساز مسجدسلیمان در طول سال‌های دفاع مقدس، بر لزوم ادای احترام و تکریم شایسته به مقام شامخ شهدا تاکید کرد.

تسریع در احداث موزه دفاع مقدس اهواز

موالی‌زاده با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای ثبت آثار دوران دفاع مقدس، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه اداره‌کل میراث فرهنگی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، روند احداث موزه دفاع مقدس در اهواز تسریع گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه همه ماست که با ثبت دقیق و ماندگار این میراث ارزشمند، یاد و خاطره عظمت شهدا را در پایتخت دفاع مقدس زنده نگه داریم.