



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از اعلام نتایج اولین دوره مسابقات ملی بازی‌های فکری فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور به میزبانی شیراز خبر داد.

سید کاظم حسینی با اشاره به برگزاری این مسابقات از ۱۵ لغایت ۳۰ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: این دوره از رقابت‌ها با شعار «از مدرسه شجره طیبه میناب تا مدارس سراسر کشور» و به مناسبت گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و پاسداشت مقام معلم در رشته‌های اتللو، پنتاگو، مکعب روبیک و لیوان‌چینی و در بخش‌های فرهنگیان و دانش‌آموزی و به دو صورت آنلاین و آفلاین برگزار شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس، هدف از برگزاری مسابقات کشوری بازی‌های فکری را توسعه مهارت‌های ذهنی، تقویت خلاقیت، افزایش تمرکز، ارتقای توانمندی‌های فکری و ایجاد نشاط و پویایی در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان عنوان کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات، نقش مهمی در ترویج فعالیت‌های فکری و مهارتی در محیط‌های آموزشی و شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی و فرهنگیان در سراسر کشور داشت.

وی در تشریح آمار شرکت‌کنندگان در این مسابقات گفت: در رشته لیوان‌چینی ۹ هزار و ۳۱۱ نفر، اتللو ۸۶۹ نفر، مکعب روبیک ۵۸۰ نفر و پنتاگو ۵۴۱ نفر از سراسر کشور حضور داشتند و همچنین ۸۷۷ مربی در برگزاری و هدایت این رقابت‌ها مشارکت داشتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: در مجموع، بیش از ۱۲ هزار نفر در بخش‌های فرهنگیان و دانش‌آموزی در این دوره از مسابقات شرکت کردند که نشان‌دهنده استقبال گسترده از مسابقات بازی‌های فکری در سطح کشور است.

حسینی در تشریح اسامی برگزیدگان فرهنگی در رشته اتللو گفت: در بخش آقایان؛ ابوطالب فروغی‌فر از کهگیلویه و بویراحمد مقام اول، علی بردباریان از فارس مقام دوم و محمد فیاضی از خراسان رضوی و مصطفی ملک‌محمدی از زنجان به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: در بخش بانوان فرهنگی در رشته اتللو؛ نیز مریم مهرنیا از مرکزی مقام نخست، پونه اکبری جلالده از گیلان مقام دوم و حمیده دهقانی اشکذری از یزد و فروغ فلاح از آذربایجان غربی به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس در ادامه گفت: در رشته پنتاگو در بخش آقایان فرهنگی؛ کوروش خضری مطلق از فارس مقام نخست، عرفان اکرمی از سمنان مقام دوم و هیوا رحیمی از کردستان و مصیب عزیزی از خراسان رضوی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند، همچنین در بخش بانوان فرهنگی دررشته پنتاگو نیز؛ زهرا محسن‌پور از فارس مقام اول، سارا دولتی از خراسان جنوبی مقام دوم و نجمه حبیبی و مریم نصیری از چهارمحال و بختیاری به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

حسینی ادامه داد: در رشته مکعب روبیک آقایان فرهنگی؛ محمد اسماعیل‌زاده از خراسان شمالی مقام نخست، مجتبی علیپور از مازندران مقام دوم و محمدرضا غریبلو از زنجان مقام سوم را کسب کردند همچنین در بخش بانوان فرهنگی؛ فاطمه قادری کشیتی از کرمان مقام اول، ریحانه جعفری از یزد مقام دوم و فاطمه زهرا شریفی از یزد مقام سوم را به دست آوردند.

وی گفت: در رشته لیوان‌چینی فرهنگیان نیز مهدی جاویدی از فارس مقام نخست، جواد حسن‌زاده از هرمزگان مقام دوم و محسن نخ‌زری از سیستان و بلوچستان مقام سوم را کسب کردند همچنین در بخش بانوان نیز زهرا ترکی از اصفهان مقام اول، ضحی دیهمی از آذربایجان غربی مقام دوم و مینو شاهیان از فارس مقام سوم این رقابت‌ها را بدست آوردند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس در ادامه به نتایج بخش دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: در رشته اتللو و در بخش پسران مقطع ابتدایی دوره دوم؛ احمدرضا کریمی از یزد مقام اول، محمدحسن حجابی حقیقی از اصفهان مقام دوم و محمد بهروزی از فارس و سیدایمان سیدی از خراسان رضوی به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

حسینی افزود: در متوسطه اول؛ سیدمحمدامین شاه‌محمد قاسمی از قم مقام نخست، مهیار یزدان‌مهر از خراسان رضوی مقام دوم و برسام اسکندری از فارس و مهدیار سلیمی از مرکزی به صورت مشترک مقام سوم شدند و در متوسطه دوم نیز؛ آرتین لایق‌نژاد و محمدحسین کریمی از کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و محمدمهدی رضوانی از فارس و آرین عباسی از البرز مشترکا سوم شدند.

وی افزود: در بخش دختران رشته اتللو، در مقطع دوره دوم ابتدایی؛ حلما نائینی از اصفهان مقام نخست، رها فرحبخش از کرمان مقام دوم و پریسا توکلی از تهران و مطهره مشمول درمیان از خراسان جنوبی مشترکا مقام سوم را کسب کردند. در متوسطه اول نیز؛ فریماه خسروزاده از فارس مقام نخست، ثمین طاهامنش از اصفهان مقام دوم و نازنین زهرا حسینی و ساینا آهنی از فارس مشترکا سوم شدند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس ادامه داد: همچنین در متوسطه دوم؛ زینب باقری از فارس مقام نخست، مریم حاتمی از کهگیلویه و بویراحمد مقام دوم و فاطمه سادات موسوی و محیا مشمول از خراسان جنوبی مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

حسینی در ادامه گفت: در رشته پنتاگو دانش‌آموزی در بخش پسران متوسطه اول؛ محمدمهدی حامدی از فارس مقام نخست، ابوالفضل فکرآزاد از هرمزگان مقام دوم و آرش خضری مطلق از فارس و محمد اسدی از مرکزی مشترکاً سوم شدند و در متوسطه دوم نیز؛ محمد جعفری و حسین معارفی از فارس به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و پوریا روزی‌طلب از فارس و سارو زارعی از کردستان مشترکا سوم شدند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: در بخش دختران در رشته پنتاگو؛ آیدا رضوانی و هستی اسماعیل‌پور از فارس مقام‌های اول و دوم متوسطه اول را کسب کردند و هلیا رفیعی از فارس و پارمیدا صادقی حصنی از کرمان مشترکاً سوم شدند همچنین در متوسطه دوم؛ ستایش فریدونی از فارس مقام نخست، مهسا عدالتی از خراسان رضوی مقام دوم و نجمه رحمدار از فارس و نازنین زهرا مقیمی از خراسان شمالی مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

حسینی افزود: در رشته مکعب روبیک دانش‌آموزی، در بخش پسران متوسطه اول؛ محمدرضا عباس‌زاده از تهران مقام نخست، فرایین حسن‌شاهی از فارس مقام دوم و ابوالفضل ناصری از یزد مقام سوم را کسب کردند ودر متوسطه دوم نیز؛ عرفان دهقانی از هرمزگان مقام نخست، امیرعلی طهوریان از خراسان رضوی مقام دوم و سیدعلی رضوی از یزد مقام سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در بخش دختران رشته مکعب روبیک، در متوسطه اول؛ شادن برزگر از مازندران مقام نخست، بهار احسانی از تهران مقام دوم و راشین نودهی مقام سوم را کسب کردند، در متوسطه دوم نیز؛ فاطمه عسگری مهرآبادی از مرکزی مقام نخست، فاطمه قاسمی از فارس مقام دوم و هانیه جعفری از فارس مقام سوم را کسب کردند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس همچنین درباره نتایج رشته لیوان‌چینی دانش‌آموزی گفت: در بخش پسران ابتدایی دوره اول؛ بهنیا باقری اصفهانی از تهران مقام نخست، بنیامین رستمی از آذربایجان شرقی مقام دوم و بردیا زمانی‌مقدم از تهران مقام سوم را کسب کردند و در ابتدایی دوره دوم؛ سپهر جلیلی، محمدحسین افخم و امیررضا فتحی هر سه از فارس به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

حسینی افزود: در متوسطه اول نیز؛ سیدرضا بردبار، آروین زارع‌پور و امیرعلی شمشادی هر سه از فارس مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و در متوسطه دوم؛ یوسف صالح‌زاده از یزد مقام نخست، محمدپارسا مقیسه از البرز مقام دوم و امیرمحمد کارگر از فارس مقام سوم شدند

وی گفت: در بخش دختران رشته لیوان‌چینی در ابتدایی دوره اول؛ حلما شکوهی، ترنم تقی‌زاده و هانا کارگرفرد هر سه از فارس مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و در ابتدایی دوره دوم نیز؛ رومینا شهابی‌فرد، آوا منتظری و آتنا قطبی هر سه از فارس مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در متوسطه اول نیز؛ لیلی جاویدی از فارس مقام نخست، حنانه کاظمی از البرز مقام دوم و نازنین زهرا حسینی از فارس مقام سوم را کسب کردند و در متوسطه دوم نیز؛ سایا دهقان، هستی ابراهیم‌اکبرزاده و فاطمه جوکار هر سه از فارس به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.